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उत्तर बिहार के रेल यात्रियों की मौज: दरभंगा-मुजफ्फरपुर मेमू ट्रेनों का विस्तार, अब आसान होगा नरकटियागंज और सिकटा तक का सफर

दरभंगा-रक्सौल मेमू ट्रेन का विस्तार अब नरकटियागंज तक होने जा रहा है. वहीं,मुजफ्फरपुर-रक्सौल मेमू ट्रेन का विस्तार सिकटा तक होने जा रहा है. इससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:10 PM IST

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उत्तर बिहार के रेल यात्रियों की मौज (फाइल फोटो)
उत्तर बिहार के रेल यात्रियों की मौज (फाइल फोटो)

उत्तर बिहार के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. रेलवे बोर्ड ने पूर्व मध्य रेल (ECR) के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए दो जोड़ी महत्वपूर्ण मेमू (MEMU) ट्रेनों के विस्तार का आदेश जारी किया है. इसकी शुरुआत होने से रक्सौल, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों को सीधे नरकटियागंज और सिकटा तक की कनेक्टिविटी मिल सकेगी, जिससे उन्हें यात्रा करने में काफी आसानी होगी.

दरभंगा-रक्सौल मेमू अब नरकटियागंज तक
गाड़ी संख्या 63373/63374 जो पहले दरभंगा से रक्सौल के बीच चलती थी, अब नरकटियागंज तक जाएगी. यह ट्रेन दरभंगा से शाम 18:45 बजे खुलेगी और रात 23:40 बजे रक्सौल पहुंचेगी. वहां से आगे बढ़ते हुए भेल्वा, सिकटा, मरजादवा और गोखूला होते हुए रात 01:55 बजे नरकटियागंज पहुंचेगी. वहीं, वापसी में ये ट्रेन नरकटियागंज से रात 02:35 बजे खुलेगी और सुबह 08:45 बजे दरभंगा वापस पहुंचेगी.

मुजफ्फरपुर-रक्सौल मेमू अब सिकटा तक
गाड़ी संख्या 63313/63314, जो मुजफ्फरपुर से रक्सौल तक चलती थी, उसका विस्तार अब सिकटा स्टेशन तक कर दिया गया है. मुजफ्फरपुर से यह ट्रेन शाम 18:40 बजे रवाना होगी और रक्सौल होते हुए रात 23:55 बजे सिकटा पहुंचेगी. वहीं, वापसी में सिकटा से यह ट्रेन सुबह 04:00 बजे प्रस्थान करेगी और सुबह 09:35 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी.

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प्रमुख बदलाव और लाभ
रक्सौल से आगे जाने वाले यात्रियों को अब ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं होगी. सिकटा और नरकटियागंज के यात्रियों को दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेन मिलेगी. रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया है कि इस विस्तार को जल्द से जल्द लागू किया जाए. हो सकता है कि इसकी शुरुआत एक विशेष उद्घाटन ट्रेन के रूप में की जाए. इसकी शुरुआत होने से रात और सुबह के समय इन ट्रेनों के परिचालन से नौकरी करने वाले लोगों और छोटे व्यापारियों को काफी फायदा होगा. रेलवे बोर्ड के निदेशक (कोचिंग) संजय आर. नीलम ने इस संबंध में हाजीपुर मुख्यालय को अनुपालन और व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. जल्द ही इन ट्रेनों के परिचालन की निश्चित तारीख की घोषणा की जाएगी.

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