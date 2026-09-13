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मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय पर CAG का बड़ा खुलासा: सेमिनार-नाश्ते पर उड़ाये लाखों, DPR में देरी से 488 करोड़ का अतिरिक्त बोझ

मोतिहारी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में CAG की ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय धांधली का खुलासा हुआ है. महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 10 सेमिनार में 58 लाख और नाश्ते पर 9 लाख खर्च कर डाला.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Sep 13, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:50 PM IST
मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय पर CAG का बड़ा खुलासा: सेमिनार-नाश्ते पर उड़ाये लाखों, DPR में देरी से 488 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
Image Credit: मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में CAG का बड़ा खुलासा (Photo-AI)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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