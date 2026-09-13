/मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय पर CAG का बड़ा खुलासा: सेमिनार-नाश्ते पर उड़ाये लाखों, DPR में देरी से 488 करोड़ का अतिरिक्त बोझ

​DPR में लेट-लतीफी: 850 करोड़ का प्रोजेक्ट 1338 करोड़ पहुंचा

कैग रिपोर्ट का सबसे हैरान करने वाला खुलासा विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर है. विश्वविद्यालय परिसर का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) समय पर तैयार न करने और सुस्त रवैये के कारण निर्माण लागत में लगभग 58% की भारी बढ़ोतरी हो गई. जो प्रोजेक्ट शुरुआती आकलन में 850 करोड़ रुपये का था, वह प्रशासनिक देरी के चलते बढ़कर 1338 करोड़ रुपये का हो गया. ​अधिकारियों की इस एक लापरवाही से देश के खजाने पर 488 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ गया.