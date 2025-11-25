गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करेगी सुगौली चीनी मिल, केन मैनेजर संजीव कुमार ने बताया

Sugauli Sugar Mill: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली स्थित एचपीसीएल चीनी मिल में गन्ना पेराई सत्र पिछले हफ्ते शुक्रवार को डोंगा पूजन के साथ शुरू हो गया है. किसान चीनी मिल में गन्ना सप्लाई करना शुरू कर दिए हैं. इसके साथ ही आसपास के इलाकों में गन्ने की कटाई जोर शोर से चल रही है. चीनी मिल में गन्ना उपलब्ध कराने को लेकर पहले ही किसानों को चालान जारी कर दिया गया है. इस बार सुगौली चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना फसल का कुल रकसा 26,000 एकड़ सर्वेक्षित हुआ है और अनुमानित गन्ना उत्पादन 50 लाख क्विंटल बताया जा रहा है.

भुगतान को लेकर जानकारी दी गई है कि गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर पैसे किसानों को दे दिए जाएंगे. एचपीसीएल चीनी मिल के गन्ना प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि किसानों के बीच गन्ना खरीद के लिए चालान निर्गत कर दिया गया है. पहले दिन के लिए 15 हजार क्विंटल, दूसरे दिन 25 हजार क्विंटल और तीसरे दिन के लिए 35 हजार क्विंटल गन्ना पेराई के लिए चालान जारी किया गया था.

पिछले वर्ष 10 नवम्बर को पेराई सत्र आरम्भ हुआ था तो इस साल 12 नवम्बर से पेराई शुरू करने की योजना थी, लेकिन 4 अक्टूबर को हुई भारी बारिश के कारण निचले खेतों में जल जमाव होने के कारण पेराई शुरू करने में देरी हो गई.

रिपोर्ट: पंकज कुमार, मोतिहारी

