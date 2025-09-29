Bihar Chunav 2025: बीजेपी की कमेटियों में चंपारण हावी, 5 नेताओं को मिली जगह, जानें क्यों मिली इतनी तवज्जो?

BJP For Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब एक्शन मोड में आ चुकी है. पार्टी ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. इसी के तहत बीजेपी ने अपनी चुनाव अभियान समितियों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने रविवार (28 सितंबर) को चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है. बीजेपी ने बिहार चुनाव समिति में 15 नेताओं को शामिल किया है. इसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के अलावा राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल और रेणु देवी को शामिल किया गया है. इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए अपनी चुनाव अभियान समिति का ऐलान कर दिया है. इस कमेटी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल समेत 45 नेता शामिल हैं. इन दोनों कमेटियों में चंपारण का दबदबा साफ देखने को मिल रहा है.

बीजेपी की इन दोनों कमेटियों में चंपारण रीजन के 5 नेताओं को जगह मिली है. इनमें पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी, पूर्वी चंपारण से सांसद राधामोहन सिंह और पूर्व सांसद रमा देवी को शामिल किया गया है. इसमें भी खास बात यह है कि इन पांच में से 2 नेताओं का संबंध बेतिया से है. पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल और बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी दोनों का नाता बेतिया का प्रतिनिधित्व करते हैं. संजय जायसवाल इस क्षेत्र के सांसद हैं तो वहीं रेणु देवी यहां की विधायिका. अब सवाल यह है कि बीजेपी ने अपनी कमेटियों में चंपारण को इतनी ज्यादा तवज्जों क्यों दी?

बता दें कि चंपारण क्षेत्र बीजेपी का अभेद्य गढ़ माना जाता है. पश्चिम चंपारण में 9 और पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा सीटें आती हैं. पिछले चुनाव में यहां एनडीए ने बाजी मारी थी. पिछले चुनाव में इस क्षेत्र की गोविंदगंज, रक्सौल, मोतिहारी, मधुबन, चिरैया, बेतिया, चनपटिया, रामनगर, लौरिया, हरसिद्धि, नौतन, ढाका और बगहा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. वहीं कल्याणपुर, पिपरा, वाल्मीकिनगर और केसरिया सीट जेडीयू के खाते में आई थी. जबकि सुगौली और नरकटिया में राजद को जीत मिली थी. सिकटा से सीपीआईएमएल के बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता विधायक बने थे. इस तरह से महागठबंधन के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थीं. इसी तरह से शिवहर की कुल तीन में से दो पर एनडीए के विधायक हैं. मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से एनडीए को 6 तो महागठबंधन को 5 सीटें मिली थीं. लोकसभा चुनावों में भी एनडीए का दबदबा देखने को मिला था.

