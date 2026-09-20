/GI Tag मिलते ही देश-विदेश में छाया चंपारण का मर्चा चूड़ा, 150 रुपये किलो कीमत, 100 लोगों को रोजगार

Marcha Chura GI Tag: चंपारण के प्रसिद्ध मर्चा चूड़ा को जीआई टैग मिलने के बाद इसकी मांग देश-विदेश में बढ़ गई है. चूड़ा कारोबारी रामजी प्रसाद ने बताया कि मर्चा चूड़ा की सबसे खास विशेषता इसकी अनोखी सुगंध है, जो पूरे घर को महका देती है. कारोबारी ने बताया कि जीआई टैग मिलने के बाद लोग मर्चा चूड़ा के महत्व और इसकी खासियत को समझने लगे हैं. मर्चा धान की कुटाई के दौरान निकलने वाली खुशबू से पूरा मिल महक उठता है. जब इसे झोले में पैक किया जाता है, तो पैकेट के आसपास भी इसकी सुगंध महसूस होती है. जिस घर में इसे रखा जाता है, वहां भी इसकी खुशबू बनी रहती है. रामजी प्रसाद ने कहा कि चंपारण की मिट्टी में पैदा होने वाले मर्चा धान की यही खासियत इसे दूसरी जगहों के धान से अलग बनाती है. उन्होंने बताया कि चंपारण के बाहर दूसरी जगहों पर मर्चा धान की खेती करने पर इसमें वही विशिष्ट सुगंध नहीं आती.