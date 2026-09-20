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GI Tag मिलते ही देश-विदेश में छाया चंपारण का मर्चा चूड़ा, 150 रुपये किलो कीमत, 100 लोगों को रोजगार

Marcha Chura GI Tag: चंपारण के प्रसिद्ध मर्चा चूड़ा को जीआई टैग मिलने के बाद देश-विदेश में इसकी मांग बढ़ गई है. अनोखी सुगंध, पारंपरिक खेती और खास स्वाद के कारण मर्चा चूड़ा अपनी अलग पहचान बना रहा है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 20, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:52 PM IST
GI Tag मिलते ही देश-विदेश में छाया चंपारण का मर्चा चूड़ा, 150 रुपये किलो कीमत, 100 लोगों को रोजगार
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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