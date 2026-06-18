राज्य चुनें
Champaran Rail Kranti: भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रणनीतिक और व्यापारिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण रक्सौल जंक्शन (Raxaul Junction) बहुत जल्द देश के बड़े महानगरों से सीधे और रोजना रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है. पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के समस्तीपुर रेल मंडल की जिला रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (DRUCC) ने रेल मंत्रालय और मंडल रेल प्रबंधक (DRM) को एक ज्ञापन सौंपकर रक्सौल से 6 नई रोजाना ट्रेनों के परिचालन की मांग की है. वहीं, इस ऐतिहासिक प्रस्ताव के बाद चंपारण, मिथिलांचल और नेपाल के लाखों यात्रियों, कपड़ा व्यापारियों, प्रवासी कामगारों और छात्रों में भारी उत्साह है.
इन 6 रूटों पर दौड़ेंगी नई रोजना ट्रेनें
DRUCC की तरफ से रेल मंत्रालय को भेजे गए आधिकारिक ब्लूप्रिंट में कई महत्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक रूटों को शामिल किया गया है.
रक्सौल-पटना रोजना इंटरसिटी
उत्तर बिहार से बिहार की राजधानी पटना के लिए एक रोजाना सेवा और रात्रिकालीन एक्सप्रेस ट्रेन. यह पटना जाने वाले स्थानीय मरीजों, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए लाइफलाइन साबित होगी.
रक्सौल-मुंबई रोजना सुपरफास्ट
महाराष्ट्र में रहने वाले चंपारण के लाखों कपड़ा व्यापारियों और कामगारों के भारी दबाव को देखते हुए. वर्तमान में केवल साप्ताहिक ट्रेन होने के कारण यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है.
रक्सौल-अहमदाबाद-सूरत व्यापारिक एक्सप्रेस
गुजरात के बड़े कपड़ा और हीरा उद्योग केंद्रों से सीधे रोजाना रेल संपर्क स्थापित करने की पुरजोर मांग. इससे चंपारण के प्रवासी श्रमिकों को सीधी और सस्ती कनेक्टिविटी मिलेगी.
दरभंगा-रक्सौल-गोरखपुर रोजाना एक्सप्रेस
सीमावर्ती उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के बीच आपसी व्यापार और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद अहम रूट होगा.
रक्सौल-वाराणसी रोजना एक्सप्रेस
नेपाल के काठमांडू (पशुपतिनाथ) और भारत के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट को मजबूत करने के लिए बिल्कुल नया रूट.
रक्सौल-देहरादून रोजना एक्सप्रेस
उत्तराखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले चंपारण के छात्रों और हरिद्वार-ऋषिकेश जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए समर्पित ट्रेन.
मांग में तेजी आने के 3 मुख्य कारण
रक्सौल और आसपास के जिलों के लाखों लोग गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में कार्यरत हैं. त्योहारों के मौसम में सीटों की मारामारी और अत्यधिक वेटिंग लिस्ट से राहत दिलाने के लिए रोजना ट्रेनें अनिवार्य हो चुकी हैं.
नरकटियागंज-दरभंगा रेलखंड का दोहरीकरण
रेल मंत्रालय की ओर से स्वीकृत नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा रेलखंड के दोहरीकरण (Doubling) का काम धरातल पर शुरू हो चुका है, जिससे इस रूट पर नई ट्रेनों को चलाने की क्षमता (Line Capacity) काफी बढ़ गई है.
नेपाल का मुख्य ट्रांजिट हब
नेपाल के काठमांडू, पोखरा और बीरगंज जाने वाले 80 फीसदी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक रक्सौल रूट का ही उपयोग करते हैं.
जमीनी हकीकत और आगे की राह
रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार, रक्सौल से इन 6 नई रोजना ट्रेनों की नियमित शुरुआत दो मुख्य तकनीकी बुनियादी ढांचों के पूरा होने पर टिकी है.
मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण
रक्सौल जंक्शन पर ट्रेनों के रैक (Coaches) के प्राथमिक और माध्यमिक रखरखाव के लिए आधुनिक वाशिंग पिट लाइन्स (Washing Pit Lines) का निर्माण अंतिम चरण में है.
इंडियन ऑयल डिपो की खाली भूमि का उपयोग
समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से रक्सौल में बंद पड़े आईओसी (IOC) डिपो की खाली भूमि का अधिग्रहण कर नए रेलवे ट्रैक और अतिरिक्त स्टेब्लिंग लाइन्स (Stabling Lines) बनाने की योजना पर काम चल रहा है.
उम्मीद है कि रेलवे बोर्ड से अंतिम मंजूरी मिलते ही सबसे पहले पटना और मुंबई रूट पर इन रोजना ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा.