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Champaran Rail Kranti: रक्सौल से मुंबई, पटना और गुजरात समेत 6 शहरों के लिए ट्रेनों का महा-प्रस्ताव!

Champaran Rail: समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से रक्सौल में बंद पड़े आईओसी (IOC) डिपो की खाली भूमि का अधिग्रहण कर नए रेलवे ट्रैक और अतिरिक्त स्टेब्लिंग लाइन्स (Stabling Lines) बनाने की योजना पर काम चल रहा है.

Written ByShailendra
Published: Jun 18, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:33 PM IST
Champaran Rail Kranti: रक्सौल से मुंबई, पटना और गुजरात समेत 6 शहरों के लिए ट्रेनों का महा-प्रस्ताव!
Image Credit: चंपारण रेल क्रांति (Photo-AI)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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