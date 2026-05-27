Champaran Weather: चंपारण में आज बदलेगा मौसम का मिजाज! आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और ठनका गिरने को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी

Champaran Weather: पटना मौसम विभाग ने बुधवार (27 मई) को बेतिया, मोतिहारी समेत पूरे चंपारण क्षेत्र में आंधी-बारिश और ठनका गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने तेज हवाओं, के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है.
Trending Photos
Champaran Weather: आज बुधवार (27 मई) को पटना मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) समेत पूरे चंपारण क्षेत्र के लिए आंधी-बारिश और ठनका गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में इलाके में मौसम तेजी से बदल सकता है और कई जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है. लोगों को इस दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.
विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि चंपारण के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है. इसके साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. आकाशीय बिजली यानी ठनका गिरने का खतरा भी बना रहेगा, इसलिए खुले स्थानों में रहने से बचने की सख्त सलाह दी गई है.
ये भी पढ़ें: Patna Weather: राजधानी पटना का बदल गया मौसम, हीटवेव के बीच अब आंधी और बारिश का येलो अलर्ट
लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बीच यह मौसम परिवर्तन लोगों के लिए राहत लेकर आ सकता है. बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को कुछ राहत मिलेगी. हालांकि अचानक मौसम बदलने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है.
दूसरी ओर, आंधी-बारिश का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ने की आशंका है. विशेषकर आम और सब्जियों की फसल को नुकसान हो सकता है, क्योंकि तेज हवाओं से पेड़ों और फलों पर प्रभाव पड़ता है. मौसम विभाग के अनुसार आज चंपारण में न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.