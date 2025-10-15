Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2962209
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

Bihar Chunav 2025: चिराग पासवान ने फिर फंसा दिया पेंच, BJP की परंपरागत सीट पर उतार दिया अपना उम्मीदवार

Govindganj Assembly Seat: चिराग को खुश करने के लिए बीजेपी ने जो फॉर्मूला तैयार किया, उससे अन्य सहयोगी नाराज हो गए. कभी मांझी तो कभी नीतीश कुमार और कुशवाहा नाराज हो गए हैं. इस बीच चिराग ने बीजेपी की परपंरागत सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:59 AM IST

Trending Photos

चिराग पासवान
चिराग पासवान

Chirag Paswan News: बिहार चुनाव के लिए एनडीए में हुए सीट शेयरिंग पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले चिराग पासवान नाराज थे, जब उन्हें सेट किया गया तो बाकी सहयोगी नाराज हो गए हैं. कभी जीतन राम मांझी का दर्द बाहर आता है तो नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं. अब उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की तबीयत खराब कर दी है. इन सभी की नाराजगी की वजह सिर्फ चिराग पासवान हैं. वहीं कुशवाहा की दिक्कत दूर करने के लिए बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को मैदान में उतरना पड़ा है. शाह ने अपने कुशवाहा को दिल्ली बुलाया है. शाह के राइट हैंड नित्यानंद राय उन्हें लेकर पहुंच रहे हैं. इस बीच चिराग पासवान ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया है. चिराग ने अब बीजेपी की परंपरागत सीट पर अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है.

खबर अपडेट हो रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

bihar chunav 2025Govindganj Assembly SeatChirag Paswan

Trending news

bihar chunav 2025
चिराग पासवान ने फिर फंसा दिया पेंच, BJP की परंपरागत सीट पर उतार दिया अपना उम्मीदवार
bihar chunav 2025
मनीष कश्यप की चुनावी सीट फाइनल, 18 अक्टूबर को करेंगे नॉमिनेशन, जन सुराज से टिकट तय!
Dhanbad News
धनबाद पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर भानु मांझी का किया एनकाउंटर, SSP की स्पष्ट चेतावनी
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: नित्यानंद राय के साथ दिल्ली रवाना हुए कुशवाहा, अमित शाह से होगी मुलाकात, आज तमाम बड़े नेता भरेंगे अपना पर्चा
bihar chunav 2025
नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने खराब कर दी NDA की तबीयत! आधी रात को मिलने पहुंचे BJP नेता
Goreakothi Vidhan Sabha seat history of close contest between the BJP and RJD
Goreakothi Vidhan Sabha: 2010 के बाद से भाजपा और राजद के बीच रही है कांटे की टक्कर
Aam Aadmi Party
आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, अब तक 70 नाम घोषित
Maharajganj Vidhan Sabha Seat
Maharajganj Seat: 2020 में लोजपा ने बदला था समीकरण, जेडीयू के हाथ से फिसली थी सीट
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: BSP की पहली सूची जारी, सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव
Congress CEC Meeting
महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल! कांग्रेस CEC की बैठक में 35+ उम्मीदवारों पर मुहर