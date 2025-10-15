Bihar Chunav 2025: चिराग पासवान ने फिर फंसा दिया पेंच, BJP की परंपरागत सीट पर उतार दिया अपना उम्मीदवार

Govindganj Assembly Seat: चिराग को खुश करने के लिए बीजेपी ने जो फॉर्मूला तैयार किया, उससे अन्य सहयोगी नाराज हो गए. कभी मांझी तो कभी नीतीश कुमार और कुशवाहा नाराज हो गए हैं. इस बीच चिराग ने बीजेपी की परपंरागत सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है.
Chirag Paswan News: बिहार चुनाव के लिए एनडीए में हुए सीट शेयरिंग पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले चिराग पासवान नाराज थे, जब उन्हें सेट किया गया तो बाकी सहयोगी नाराज हो गए हैं. कभी जीतन राम मांझी का दर्द बाहर आता है तो नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं. अब उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की तबीयत खराब कर दी है. इन सभी की नाराजगी की वजह सिर्फ चिराग पासवान हैं. वहीं कुशवाहा की दिक्कत दूर करने के लिए बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को मैदान में उतरना पड़ा है. शाह ने अपने कुशवाहा को दिल्ली बुलाया है. शाह के राइट हैंड नित्यानंद राय उन्हें लेकर पहुंच रहे हैं. इस बीच चिराग पासवान ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया है. चिराग ने अब बीजेपी की परंपरागत सीट पर अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है.
