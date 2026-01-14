Champaran News: सीएम नीतीश कुमार जहां से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, वहां कभी लालू यादव को चांदी से तौला गया था

Bihar Politics: मकर संक्रांति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं. यह यात्रा 16 जनवरी को पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से शुरू होगी और 24 जनवरी को वैशाली में समाप्त होगी. यात्रा का यह पहला चरण होगा. इसके बाद दूसरे चरण की रूपरेखा तय की जाएगी. यात्रा का उद्देश्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं की समीक्षा करना है. मुख्यमंत्री यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणाएं की थीं, उनकी जमीनी हकीकत क्या है? साथ ही जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ लोगों को मिल भी रहा है या नहीं? जहां-जहां से यात्रा को गुजरना है, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को तैयारियों पर लगा दिया गया है. यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से हो रही है, लिहाजा इस जिले की चर्चा भी काफी ज्यादा हो रही है. यह जिला आज भले ही एनडीए का अभेद्य किला बन चुका हो, लेकिन कभी यहां राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जबरदस्त समर्थन मिलता था.

संकर्षण ठाकुर अपनी किताब The Brothers Bihari में लिखते हैं कि चंपारण के लोगों ने लालू यादव को चांदी से तौल दिया था. संकर्षण ठाकुर के मुताबिक, बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव सामंतवादी बन गए थे. संकर्षण ठाकुर लिखते हैं- वे सामंतों से अधिक सामंती थे. वे ऐसी नीति प्रणाली के आकांक्षी थे, जिससे हमेशा लडे थे. उन्होंने खुद को ऊंची जाति के राजनीतिज्ञों के सभी साजो-सामान से घेर लिया था. उन्होंने अपने नाम की चांदी की गिन्नियां ढलवाईं, जिनके दोनों ओर उनकी प्रतिमा उभारी गई थी. उत्तरी बिहार के चंपारण में एक विशाल समारोह में उन्हें उन गिन्नियों में तौला गया और उसके बाद वह सारी चांदी हेलीकॉप्टर में भरकर पटना में अपने घर ले आए थे. उन्हें अन्य सामंती भोग-विलासों से भी बहुत प्यार था.

संकर्षण ठाकुर के अनुसार, लालू यादव जब चारा घोटाला में फंसे तब अचानक से धार्मिक हो गए. वे अंधविश्वासी हो गए. वे धर्मगुरुओं और ज्योतिषियों की शरण में जाने लगे थे. उनकी उंगलियों में नक्षत्रीय अंगूठियां दिखाई देने लगी थीं. उससे पहले तक वह पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की उंगलियों में अंगूठियां देखकर उनका मजाक उड़ाया करते थे. इतना ही नहीं उन्होंने छठ पूजा के प्रदर्शन को एक सार्वजनिक तमाशा बना दिया. वे गंगा तट पर छठ पूजा कर पाने के लिए विशेष जमानत याचिका दायर करते थे.