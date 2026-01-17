समृद्धि यात्रा का दूसरा दिन: विराट रामायण मंदिर पहुंचेंगे CM नीतीश, मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित

Virat Ramayan Mandir: सीएम नीतीश कुमार 'समृद्धि यात्रा' के दूसरे दिन मोतिहारी पहुंचेंगे. इस दौरान वे विराट रामायण मंदिर के प्रांगण में लगभग 10:00 बजे पहुंचेंगे और 20 मिनट तक रुकेंगे.
Trending Photos
Virat Ramayan Mandir: बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी 'समृद्धि यात्रा' के दूसरे दिन पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंचेंगे. इस दौरान वे कैथवलिया गांव में बन रहे विराट रामायण मंदिर पहुंचेंगे और यहीं से उनकी आज (17 जनवरी) की यात्रा की शुरुआत होगी. आज इस मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होनी है, इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार शामिल होंगे. सीएम पटना से सीधे विराट रामायण मंदिर पहुंचेंगे. फिर हेलीकाप्टर से मोतिहारी स्थित पुलिस लाइन पहुंचेंगे.
138 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन
अपनी इस यात्रा के दौरान सीएम नीतीश जिले के विकास के लिए 138 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और 34 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं. गांधी मैदान में ही सीएम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. इसी क्रम में मुख्यमंत्री धनौती नदी पर बन रहे कोटवा को जोड़ने वाले पुल का निरीक्षण भी करेंगे. सीएम नीतीश महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन भी करेंगे. साथ ही, कृषि उत्पाद बाजार समिति के जीर्णोद्धार कार्य के बाद नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे. इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों पूरी कर ली गई है.
गांधी मैदान में एक जन संवाद कार्यक्रम
सीएम नीतीश मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जहां वे सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी जनता को देंगे. फिर राधा कृष्ण भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा होगी. इसके बाद सीएम शाम को वापस पटना के लिए रवाना हो जाएंगे.
जेडीयू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'पूर्वी चंपारण की प्रगति से, बिहार की समृद्धि. बिहार के समग्र विकास के प्रति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता आज जनता के विश्वास की पहचान बन चुकी है. इसी विश्वास को साकार करते हुए मुख्यमंत्री आज पूर्वी चंपारण की धरती पर समृद्धि यात्रा के क्रम में जनता के बीच उपस्थित रहेंगे. आइए, बिहार की इस समृद्धि यात्रा में सहभागी बनें और विकास के संकल्प को मजबूत करें.'
यह भी पढ़ें: पटना रिंग रोड के मुआवजे के लिए आ गया नोटिस? जानें कौन से कागज दिलाएंगे आपको भुगतान