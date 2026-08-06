/बेतिया राज की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतों के बाद डीएम ने खुद संभाली कमान, CO की कुर्सी पर बैठकर की जांच

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मोतिहारी में सदर अंचल के इलाके बैरिया, बनकट, बरियारपुर और चन्द्रहिया में करीब एक हजार एकड़ बेतिया राज की जमीन है, जिस पर इन दिनों भू-माफिया की नजर है. कई जगहों पर भू-माफिया बाउंड्री वाल का निर्माण करवा रहे हैं. सदर अंचल से लगातार मिल रही शिकायत के बाद 6 अगस्त, 2026 दिन गुरुवार को मोतिहारी के डीएम सौरभ सुमन यादव ने सदर अंचल मोतिहारी का औचक निरीक्षण किया.
दरअसल, 5 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को बेतिया राज की जमीन को रैयती बताने वाले एक आरोपी राजस्व कर्मचारी लक्ष्मण प्रसाद का डीएम ने ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद गुरुवार को जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने सीओ की कुर्सी पर बैठकर करीब से सदर अंचल के कार्यकलापों की सघन जानकारी लिया.
डीएम ने सदर सीओ और कर्मियों से अंचल के कार्यकलाप और सरकारी जमीन के बाबत गहन पूछताछ किया. यहां ध्यान दीजिएगा कि सदर अंचल के सीओ कुछ दिन पहले पिपरा कोठी थे सीओ थे. जिनकी अब सदर अंचल में पोस्टिंग हो गई है.
जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव के निरीक्षण के समय अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी समेत अन्य कर्मी उपस्थित थे. निरीक्षण के दौरान दाखिल-खारिज, परिमार्जन, E-मांपी, LPC प्रमाण पत्र, सरकारी भूमि अतिक्रमणवाद की समीक्षा की गई और आरटीपीएस काउंटर की जांच की गई. आरटीपीएस काउंटर पर जांच के दौरान प्राप्त आवेदनों और निष्पादित आवेदनों के संधारण को देखा गया. साथ ही इससे संबंधित जरूरी निर्देश दिए गए.
डीएम की तरफ से दाखिल-खारिज के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश देते हुए एक सप्ताह का समय दिया गया. सरकार के विकास कार्यों के लिए जमीन आवंटन में तेजी के निर्देश दिये गए. अंचल कार्यालय निरीक्षण के दौरान अंचल पंजी के संधारण में कमी पाई गई, जिसको लेकर डीएम ने सीओ को एक सप्ताह के अंदर अभिलेखों को अपडेट कर देने का अल्टीमेटम भी दिया है.
बताया जा रहा है कि सदर अंचल कार्यालय में डीएम के अचानक पहुंचने के बाद भू-माफिया और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले के बीच हड़कंप मच गया. बता दें कि मोतिहारी चीनी मिल सदर अंचल में ही मौजूद है, जिसके नाम पर खाता 109 की सरकारी जमीन भी बिक गई है, जिसको लेकर डीएम सौरभ सुमन यादव काफी गंभीर हैं.