/बेतिया राज की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतों के बाद डीएम ने खुद संभाली कमान, CO की कुर्सी पर बैठकर की जांच

मोतिहारी में सदर अंचल के इलाके बैरिया, बनकट, बरियारपुर और चन्द्रहिया में करीब एक हजार एकड़ बेतिया राज की जमीन है, जिस पर इन दिनों भू-माफिया की नजर है. कई जगहों पर भू-माफिया बाउंड्री वाल का निर्माण करवा रहे हैं. सदर अंचल से लगातार मिल रही शिकायत के बाद 6 अगस्त, 2026 दिन गुरुवार को मोतिहारी के डीएम सौरभ सुमन यादव ने सदर अंचल मोतिहारी का औचक निरीक्षण किया.