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बेतिया राज की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतों के बाद डीएम ने खुद संभाली कमान, CO की कुर्सी पर बैठकर की जांच

Bettiah Raj Land: मोतिहार सदर अंचल में चल रहे बेतिया राज की जमीन पर कब्जे के शिकायत के बीच डीएम सौरभ सुमन यादव सदर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान डीएम ने सीओ की कुर्सी पर बैठकर की जांच की.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Aug 06, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:24 PM IST
बेतिया राज की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतों के बाद डीएम ने खुद संभाली कमान, CO की कुर्सी पर बैठकर की जांच
Image Credit: (Z News) बेतिया राज की जमीन पर कब्जे की शिकायत के बाद एक्शन में DM

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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