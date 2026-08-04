/मोतिहारी में बेतिया राज की मेडिकल कॉलेज वाली भूमि बेचने की बड़ी साठगांठ का पर्दाफाश, जानिए जमीनों के बंदरबांट की पूरी कहानी

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मोतिहारी में जमीन का खूब खेल चल रहा है. यहां भू-माफिया रातोंरात करोड़पति बन जा रहे है. भू-माफिया को मिल रही सह को देख अब इस धंधे में पर्दे के पीछे से कई बड़े नाम भी जुड़ गए हैं. वैसे जमीन का कारोबार गलत नहीं है पर कारोबार के आड़ में सरकारी जमीन की खरीद बिक्री करना जरूर गलत है. मगर, इस बात को ना तो भू-माफिया समझ पा रहे है और ना ही उनके मददगार अधिकारी समझ पा रहे हैं. अधिकारी किन कारणों से सरकारी जमीन पर लगी बिक्री पर से रोक हटा दे रहे हैं? इसको लेकर मोतिहारी में खूब चर्चा हो रही है.
चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आम लोगों के पांव का चप्पल घिस जाता है, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है. मगर, भू-माफिया के लिए तो जैसे रेड कार्पेट बिछाया गया है. पत्रकार सानू अपने जमीन की दाखिल खारिज के लिए बंजरिया अंचल की कई महीने से चक्कर लगाकर थक गए पर उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ. वहीं, पत्रकार प्रशांत कुमार अपनी जमीन का परिमार्जन करवाने के लिए ढाका अंचल कार्यालय का चक्कर लगाकर थक गए, उनका भी परिमार्जन नहीं हो सका.
अब आप समझ सकते है कि रोज प्रशासन के साथ उठने बैठने वाले पत्रकारों की यह हाल है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? दूसरी तरफ मोतिहारी शहर में हवाई अड्डे वाली बेतिया राज की जमीन को अधिकारियों की कमिटी ने रैयती बताकर उसके बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया है. वह तो गनीमत यह रही कि मामले का संज्ञान वर्तमान डीएम सौरभ सुमन यादव ने लिया. इसके बाद जमीन पर कब्जा कर रहे भू-माफिया पर छतौनी थाना में एफआईआर दर्ज हो सका. दर्ज एफआईआर में उक्त जमीन को मोतिहारी के सीओ ने बेतिया राज का बताया है. हालांकि, बेतिया राज से आई जवाब पत्रांक 19 दिनांक 22-1-2025 का सिर्फ अवलोकन अधिकारी कर लेते तो उन्हें स्पष्ट हो जाता कि मौजा बरियारपुर के खेसरा संख्या -1382 कि जमीन को बेतिया राज ने मुंशी सिंह कॉलेज को वर्ष 1939 से वर्ष 1978 तक लीज किया था.
वहीं, बेतिया राज वाली यह पत्र बाकायदा रोक सूची से हटाने वाली कमिटी के रिपोर्ट के साथ निबंधन कार्यालय में भेजा गया है. रैयती मानकर रोक सूची से हटाने वाले पत्र के साथ बेतिया राज की जमीन होने का प्रमाण भी एडीएम कार्यालय ने निबंधन कार्यालय में भेजा है. अब इसी बिंदु को पुलिस ने अपने अनुसंधान में पकड़ा है कि जब बेतिया राज का पत्र संलग्न है कि उसने उक्त जमीन को लीज किया है, तो फिर उसे अधिकारी ने कैसे रैयती बता दिया.
उक्त जमीन के बेतिया राज का होने की पुष्टि मोतिहारी के अंचलाधिकारी ने भी लिखित रूप से किया है. इस बात के पुख्ता सबूत है कि बैरिया मौजा का खेसरा 1382 कि जमीन बेतिया राज की है. विदित हो कि किसी भी मौजा में खेसरा से ही जमीन की पहचान होती है. उक्त जमीन को मोतिहारी प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के लिए चिह्नित भी किया है. जांच जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रैयती बताने वाले राजस्व कर्मचारी लक्ष्मण प्रसाद के साथ आंख बंद कर आदेश देने वाले अधिकारी के करीब अब कानून के शिकंजा बढ़ता जा रहा है.
एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सरकारी जमीन बेचने या बिकवाने या उनका मददगार हर कोई सामान गुनेहगार है. पुलिस किसी को भी नहीं छोड़ेगी. इधर सूत्र बताते है कि जमीन पर कब्जा करने वाले हाइकोर्ट चले गए हैं, जहां कमिटी की रिपोर्ट को दिखाकर संभव है कि कोई आदेश भी आ जाए और हमेशा की तरह कोर्ट में फैक्ट रखने में मोतिहारी प्रशासन चूक जाय और चीनी मिल से जुड़ी सरकारी जमीन की तरह यह भी बिकने लगे, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा.