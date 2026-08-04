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मोतिहारी में बेतिया राज की मेडिकल कॉलेज वाली भूमि बेचने की बड़ी साठगांठ का पर्दाफाश, जानिए जमीनों के बंदरबांट की पूरी कहानी

Motihari News: मोतिहारी में बेतिया राज की जमीन को रैयती बताने वाले अधिकारी की गर्दन के करीब जांच पहुंच चुकी है. अब रोज-रोज नए खुलासे हो रहे हैं.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Aug 04, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:06 PM IST
मोतिहारी में बेतिया राज की मेडिकल कॉलेज वाली भूमि बेचने की बड़ी साठगांठ का पर्दाफाश, जानिए जमीनों के बंदरबांट की पूरी कहानी
Image Credit: (Z News) मोतिहारी में बेतिया राज की सरकारी जमीन को अफसरों ने बताया रैयती

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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