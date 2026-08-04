/मोतिहारी में बेतिया राज की मेडिकल कॉलेज वाली भूमि बेचने की बड़ी साठगांठ का पर्दाफाश, जानिए जमीनों के बंदरबांट की पूरी कहानी

अब आप समझ सकते है कि रोज प्रशासन के साथ उठने बैठने वाले पत्रकारों की यह हाल है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? दूसरी तरफ मोतिहारी शहर में हवाई अड्डे वाली बेतिया राज की जमीन को अधिकारियों की कमिटी ने रैयती बताकर उसके बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया है. वह तो गनीमत यह रही कि मामले का संज्ञान वर्तमान डीएम सौरभ सुमन यादव ने लिया. इसके बाद जमीन पर कब्जा कर रहे भू-माफिया पर छतौनी थाना में एफआईआर दर्ज हो सका. दर्ज एफआईआर में उक्त जमीन को मोतिहारी के सीओ ने बेतिया राज का बताया है. हालांकि, बेतिया राज से आई जवाब पत्रांक 19 दिनांक 22-1-2025 का सिर्फ अवलोकन अधिकारी कर लेते तो उन्हें स्पष्ट हो जाता कि मौजा बरियारपुर के खेसरा संख्या -1382 कि जमीन को बेतिया राज ने मुंशी सिंह कॉलेज को वर्ष 1939 से वर्ष 1978 तक लीज किया था.