डिजिटल दोस्ती, फिर प्यार और फिर सीधा बाजार, सोशल मीडिया पर बेटियां असुरक्षित

Motihari Latest News: सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती फिर प्रेमजाल में फंस मानव तस्कर की शिकार बेटियां बन रही हैं! रक्सौल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी की मानव तस्करी रोधी इकाई और स्वच्छ रक्सौल संस्था ने रक्सौल बॉर्डर के मैत्री पुल से नाबालिग लड़की को मानव तस्कर से मुक्त कराया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 07, 2026, 08:18 PM IST

Motihari News: मोतिहारी में सोशल मीडिया पर मानव तस्कर गिरोह के एजेंट भोले भाले लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा कर उन्हें मानव तस्करी के भेंट चढ़ा रहे है. आज फिर कुछ ऐसा ही मामला रक्सौल बॉर्डर से सामने आया है. जहां दो मानव तस्करों ने नाम बदलकर टिकटॉक पर एक नाबालिग लड़की को प्यार के जाल में फंसाया है. फिर उस लड़की को रात के अंधेरे में नाबालिग लड़की को नेपाल लेकर जा रहे थे. जिसे रक्सौल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी की मानव तस्करी रोधी इकाई और स्वच्छ रक्सौल संस्था ने रक्सौल बॉर्डर के मैत्री पुल से नाबालिग लड़की को मानव तस्कर से मुक्त कराया है.

एसएसबी के मानव तस्करी रोधी इकाई और स्वच्छ रक्सौल संस्था को मैत्री पुल पर दो सन्दिग्ध युवक के साथ एक लड़की नेपाल जाते दिखाई दिया. एसएसबी के मानव तस्करी रोधी इकाई ने दोनों सन्दिग्ध युवक और लड़की को रोककर पूछताछ किया तो दोनों युवक ने भाई बहन बताया. मगर, स्वच्छ रक्सौल संस्था और एसएसबी की टीम ने तीनों युवक और युवती से अलग अलग काउंसलिंग किया तो असलियत सामने आ गई. एक युवक का नाम मोहम्मद अरमान उर्फ गोलू नेपाल का निवासी और इकबाल अंसारी उर्फ सोनू नरकटियागंज का निवासी निकला. लड़की (रानी कुमारी बदला हुआ नाम) हिन्दू नाबालिग लड़की ढाका की निवासी निकली.

पूछताछ में ये भी पता चला की अरमान ने TikTok के जरिए फर्जी (गोलू हिन्दू नाम) नाम से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर नाबालिग को घर से भगा लिया था और नेपाल ले जाने की योजना थी. एनजीओ की मदद से काउंसलिंग के बाद मामला स्पष्ट हुआ. दोनों आरोपियों को हरैया थाना के हवाले कर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. अग्रतर करवाई जारी है.

बता दें कि हाल ही में Z मीडिया ने मानव तस्करी के मॉड्यूल का खुलासा किया था. मानव तस्करी के खबर चलने के बाद रक्सौल बॉर्डर पर एसएसबी के मानव तस्कर रोधी इकाई एवं स्वयंसेवी संस्था काफी एक्टिव नजर आ रहे है, लेकिन मानव तस्कर अब दिन के उजाले से बचते हुए रात के अंधेरे में मानव तस्करी करने का प्रयास में जुटे है. ताकी बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसी को चकमा दिया जा सकें.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

यह भी पढ़ें: वैशाली में नगर पंचायत अध्यक्ष पर फायरिंग का दावा, मौके से कारतूस बरामद

Bihar NewsMotihari News

