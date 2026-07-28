/कांवड़ियों को लेकर रक्सौल से देवघर जाएगी ट्रेन, इन रास्तों से होकर चलेगी श्रावणी मेला स्पेशल

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श्रावणी मेले के पावन अवसर पर विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) जाने वाले शिवभक्तों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. सावन के महीने में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है. रेलवे ने कांवरियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12 जोड़ी विशेष श्रावणी मेला ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है.
लाखों शिवभक्तों को मिलेगी राहत
रेलवे के अनुसार, इन सभी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जुलाई से लेकर अगस्त महीने तक किया जाएगा. इन विशेष ट्रेनों के चलने से बिहार और झारखंड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आने वाले लाखों शिवभक्तों को भी राहत मिलेगी. इन 12 जोड़ी ट्रेनों में से एक प्रमुख ट्रेन रक्सौल– देवघर स्पेशल है. यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन- रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी. अपने निर्धारित रूट पर यह ट्रेन सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, किउल और भागलपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होते हुए सीधे देवघर पहुंचेगी.
इससे उत्तर बिहार के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. रक्सौल-देवघर के अलावा बिहार और झारखंड के कई अन्य व्यस्त रूटों पर भी इसी तरह की श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि नियमित ट्रेनों पर भीड़ का अत्यधिक दबाव कम किया जा सके. रेलवे प्रशासन बहुत जल्द इन सभी विशेष ट्रेनों का विस्तृत टाइम-टेबल, उनके ठहराव (स्टॉपेज) और बुकिंग से जुड़ी पूरी जानकारी आधिकारिक तौर पर जारी करेगा.
रिपोर्ट: राम प्रवेश कुमार
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