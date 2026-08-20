मोतिहारी में जेन अल्फा से मिलने पहुंचे डीएम, एक-एक छात्रों से किया संवाद

छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया था धरना-प्रदर्शन

गौरतलब है कि निरीक्षण से दो दिन पूर्व विद्यालय के छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया था. इसके बाद एसडीएम, एसडीपीओ समेत अन्य अधिकारियों की तरफ से मामले की जांच की गई थी. छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी खुद विद्यालय पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. मौके पर एसडीएम, एसडीपीओ, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सुगौली थानाध्यक्ष समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.