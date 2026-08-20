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मोतिहारी में जेन अल्फा से मिलने पहुंचे डीएम, एक-एक छात्रों से किया संवाद

Motihari News: मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के सुगांव स्थित भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में व्याप्त कुव्यवस्था और घटिया भोजन से आहत छात्रों के 20 घंटे लंबे अनशन के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया था. अनशन समाप्त होने के बाद गुरुवार को पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव खुद अधिकारियों की एक बड़ी टीम के साथ विद्यालय पहुंचे.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Aug 20, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:53 PM IST
मोतिहारी में जेन अल्फा से मिलने पहुंचे डीएम, एक-एक छात्रों से किया संवाद
Image Credit: मोतिहारी में जेन अल्फा से मिलने पहुंचे डीएम (Z News)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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