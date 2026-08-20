मोतिहारी में जेन अल्फा से मिलने पहुंचे डीएम, एक-एक छात्रों से किया संवाद

राज्य चुनें
मोतिहारी में पिछले दिनों कुव्यवस्था से नाराज जेन अल्फा ने शांतिपूर्ण ढंग से करीब 20 घंटे तक अनशन किया था, जिसके बाद सदर एसडीएम और एसडीपीओ ने छात्रों के आवासीय स्कूल में जाकर छात्रों को समझाया था. छात्रों की समस्या की जानकारी मिलने पर 20 अगस्त, 2026 दिन गुरुवार को मोतिहारी के डीएम सौरभ सुमन यादव भी खुद अंबेडकर आवासीय विद्यालय में पहुंचे और एक एक छात्रों से संवाद किया.
विद्यालय परिसर, किचन, क्लास रूम, छात्रावास और स्टोर रूम
सुगौली प्रखंड स्थित सुगांव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में व्याप्त कुव्यवस्था की शिकायतों के बाद जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने अधिकारियों की टीम के साथ विद्यालय का गहन निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर, किचन, क्लास रूम, छात्रावास और स्टोर रूम की बारीकी से जांच की और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया.
डीएम का छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद
डीएम ने छात्र-छात्राओं से सीधे संवाद कर पढ़ाई, भोजन, आवासीय व्यवस्था और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. इस दौरान कई छात्रों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण की मांग की. छात्रों ने विद्यालय में व्याप्त कई समस्याओं से भी जिलाधिकारी को अवगत कराया.
कर्मियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए
उन्होंने कहा कि विद्यालय की लचर व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कर्मियों की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था में जल्द सुधार लाने का निर्देश दिया.
छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया था धरना-प्रदर्शन
गौरतलब है कि निरीक्षण से दो दिन पूर्व विद्यालय के छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया था. इसके बाद एसडीएम, एसडीपीओ समेत अन्य अधिकारियों की तरफ से मामले की जांच की गई थी. छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी खुद विद्यालय पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. मौके पर एसडीएम, एसडीपीओ, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सुगौली थानाध्यक्ष समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.