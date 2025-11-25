Bihar famous Champaran Mutton: लिट्टी-चोखा खा लिया, अब ट्राय करें बिहार का स्वादिष्ट और प्रसिद्ध चंपारण मटन, जानें फुल रेसिपी एक क्लिक में

Bihar famous Champaran Mutton: बिहार के लोगों का कल्चर और खाना विश्व भर में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है. कई ऐसे डिश है, जो बिहार में नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी काफी फेमस है. लोग दूर-दूर से इसे खाने के लिए आते है. इसी कड़ी में हम आपके सामने बिहार की प्रसिद्ध एक डिश की रेसिपी के बारे में बताने जा रहे है, जिसे खाकर आपके जुबान से बस एक ही बात निकलेगी कि वाह! क्या डिश है. आइए आपको इसके बारे में बताए.

इस व्यंजन का नाम चंपारण मटन है. इसके अलावा इसे हांडी मटन और अहुना मटन के नाम से भी जाना जाता है. चंपारण मटन को बहुत ही धीमी आंच पर पूरी तरीके से बंद हांडी में बनाया जाता है. हांडी में बनाने से इस मटन के स्वाद को चार चांद लग जाते है.

ऐसे करे मैरीनेट-

चंपारण मटन बनाने के लिए सबसे पहले मटन को अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद मटन को मैरीनेट कर ले. मैरिनेशन ही इसके स्वाद को चार चांद लगाता है. मैरिनेशन के लिए मटन, कटे हुए प्याज, साबुत बिना छिला लहसून सभी तरह के खड़े मसाले और पीसे हुए मसाले जैसे धनिया पत्ता, लाल मिर्च और सभी पसंदीदा मसाले (सिवाए तेजपत्ता), नमक और सरसों का तेल डाल कर उसे अच्छे से मिक्स कर 1,2 घंटे के लिए छोड़ दे.

मैरीनेट के बाद की विधि

1-2 घंटे बाद हांडी को गर्म कर ले और उसमें सरसों तेल डाल के गर्म करे. गरम तेल में तेजपत्ता और मेरिनेटड मटन को डाल उसे पूरी तरीके से मिक्स कर लें. इसके बाद हांडी को एल्युमिनियम फॉयल या गूंथे हुए आटे से अच्छी तरीके से बंद करले. इस डिश में स्वाद लाने वाले सबसे अहम चरणों में से यह एक मुख्य चरण है. इसे मुख्यत कोयले की आग में तैयार किया जाता हैं, लेकिन अगर आप इसे स्टोव पर तैयार कर रहे तवे को रख कर फिर हांडी को उसके उपर रखे.

इसके बाद बीच-बीच में 15-20 मिनट के अंतराल में पूरी तरीके से हांडी को हिला लें. ध्यान रहे कि हांडी को खोलना नहीं है और बिल्कुल धीमी आंच पर इसको करीब 1 घंटे तक बनाए. बनाने के बाद हांडी को आंच से हटा 15 मिनट बाद हांडी को खोले.