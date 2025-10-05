East Champaran News: भारी बारिश के कारण भटहां-हरसिद्धि मुख्य मार्ग की पुलिया टूटी, आवागमण बूरी तरह बाधित

East Champaran News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. जिले के सुगौली प्रखंड अंतर्गत भटहां-हरसिद्धि मुख्य मार्ग पर स्थित टिकुलिया के पास भारी वर्षा के कारण एक पुलिया ध्वस्त हो गई है. पुलिया के टूटने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जानकारी के अनुसार, लगातार बारिश से पुलिया के दोनों ओर मिट्टी धंस गई, जिसके बाद करीब बीस फीट सड़क और पुलिया का हिस्सा पूरी तरह टूटकर बह गया. स्थिति यह है कि अब इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो चुकी है. लोग मजबूरन दो किलोमीटर लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाकर हरसिद्धि जा रहे हैं.

स्थानीय निवासियों — फिरमत देवी, नंदलाल माझी, बुधिया देवी आदि ने बताया कि इस पुलिया के टूटने से ग्रामीणों की परेशानी काफी बढ़ गई है. स्कूल जाने वाले बच्चों, किसानों और मरीजों को विशेष दिक्कत हो रही है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द पुलिया की मरम्मत कराने और वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग की है.

इसी मार्ग पर एक विशाल पेड़ भी गिर गया है, जिससे सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है. इससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल स्थानीय लोगों ने अपनी पहल पर पेड़ हटाने की कोशिश शुरू की है, लेकिन प्रशासनिक मदद न मिलने से आवागमन अब भी बाधित है.

लगातार बारिश के चलते क्षेत्र के कई इलाकों में जलजमाव और सड़कों के कटाव की स्थिति बन गई है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस मार्ग की मरम्मत कर आवागमन को बहाल किया जाए.

इनपुट: पंकज कुमार

