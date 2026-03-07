2023 में मेंस तक, 2024 में IRS क्लियर और अब 2025 में 290वीं रैंक, पूर्वी चंपारण के संजीव कुमार ने UPSC में लहराया परचम

UPSC Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सर्विसेज परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशित होते ही पूर्वी चंपारण जिले में खुशी की लहर दौड़ गई. जिले के संजीव कुमार ने 290 रैंक लाकर पूरे जिले का मान सम्मान बढ़ाया है. जैसे ही यह खबर उनके गांव पहुंची, वैसे ही उनके गांव के लोग खुशियां मनाने लगे. भारत नेपाल सीमा से सटे घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के पीठवा गांव से जुड़ी हुई है. जहां के परचून व्यवसाई सुनील कुशवाहा और सुनीता कुमारी के पुत्र संजीव कुमार ने देश के सबसे कठिन एवं प्रतिष्ठित माने जाने वाले यूपीएससी के परीक्षा में 290 रैंक लाकर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है.

मेंस परीक्षा तक पहुंचे, पर सफलता नहीं मिली

संजीव का यह तीसरा प्रयास था. इसके पहले संजीव ने अपने दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 583 प्राप्त कर आईआरएस की ट्रेनिंग कर रहा था. उनकी इस उपलब्धि से परिवार सहित पूरे गांव में खुशी का माहौल है. संजीव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने वर्ष 2022 में दिल्ली से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी. वर्ष 2023 में पहले प्रयास में वे मेंस परीक्षा तक पहुंचे, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी. इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत जारी रखी.

पूरे क्षेत्र में गर्व और उत्साह का माहौल

उनकी इसी लगन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि दूसरे प्रयास में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर ली. लेकिन उनके मन को संतुष्टि नहीं मिली और उन्हें आईएएस या अन्य केंद्रीय सेवा पद में जाने का जुनून सवार था. वहीं, घोड़ासहन क्षेत्र के रहने वाले आईएएस अधिकारी राहुल कुमार ने संजीव कुमार को बधाई देते हुए कहा कि अब गांवों में भी यूपीएससी की तैयारी के लिए बेहतर माहौल बन रहा है. पहले छात्र इसके लिए शहरों की ओर रुख करते थे, लेकिन अब गांव के छात्र भी मेहनत और सही मार्गदर्शन से बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं. संजीव कुमार की इस सफलता से पूरे क्षेत्र में गर्व और उत्साह का माहौल है.