गंदे-गंदे इशारे...! पूर्वी चंपारण के गुरु जी का फिर से वायरल हुआ वीडियो, चारों ओर हो रही रंगीन मिजाज की चर्चा ()

East Champaran News: पूर्वी चंपारण जिले का शिक्षा विभाग अपने कारनामे को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है. इसी क्रम में एक बार फिर से जिले के शिक्षा विभाग के एक रंगीन मिजाज गुरु जी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में गुरुजी बार बालाओं के साथ जमकर ठुमका लगाते और पैसा उड़ाते नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो के बाद जिले के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. मास्टर साहब के रंगीन मिजाज की चर्चा जमकर इलाके भर में हो रही है. इस वायरल वीडियो की पुष्टि चैनल नहीं करता है.

बार बालाओं के साथ किया डांस

दरअसल, वायरल वीडियो के संदर्भ में बताया जाता है कि पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र अंतर्गत कनछेदवा गांव के एक कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं का डांस चल रहा था. बार बालाओं को डांस करता देख प्राथमिक विद्यालय कन्छेदवा के रंगीन मिजाज गुरुजी मधुसूदन प्रसाद को रहा नहीं गया और वह भी महफिल में कूद पड़े, और बार बालाओं के साथ ठुमके लगाना शुरू कर दिया. इस दौरान आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे रंगीन मिजाज गुरुजी बार बालाओं के साथ डांस कर रहे हैं और गंदे-गंदे इशारे भी कर रहे हैं. जो अब इनका डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. एक शिक्षक जो छात्रों का आदर्श होते है उसने अच्छे व्यवहार और चरित्र की उम्मीद की जाती है.

ये गुरु जी की कोई पहली हरकत नहीं

गुरु जी की यह कोई पहली हरकत नहीं है. गुरु जी अपने स्कूल का करीब दस वर्षों तक प्रभारी प्रधानाध्यापक भी रह चुके है . गुरु जी क्लास रूम में बैठकर दो दो छात्रों से अपना दोनो हाथ दबवाते रहते थे और जब छात्राओं के बीच रहते तो पाँव टेबुल के ऊपर रखकर उनसे बात करते थे. एक गुरु जी की ऐसी हरकतों से स्कूल के अन्य शिक्षक परेशान रहते थे पर गुरु जी की दबंगई और डीईओ कार्यालय में पहुँच के कारण कभी इनकी खिलाफत करने की कोई हिम्म्मत नही जुटा सका है. zee न्यूज ने जब जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षक का वीडियो भेजकर सवाल पूछा तो डीईओ ने शो कॉज करने की बात कही.अब देखना दिलचस्प होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग रंगीन मिजाज गुरुजी पर क्या कार्रवाई करती है.

