150 जवान, 36 गाड़ियां और 5 ठिकानों पर दबिश, मो. कलीम पर IT और ED का शिकंजा, मिले 2000 के नोट!

Raxaul Latest News: रक्सौल में हीरो एजेंसी और तनिष्क शोरूम के मालिक मो. कलीम के ठिकानों पर IT और ED की छापेमारी जारी है. इनकम टैक्स के साथ ईडी की टीम 30 घंटे से रक्सौल में कलीम के घर रेड कर रही है. इस कार्रवाई में आभूषण और पुराने दो हजार के नोट समेत भारी मात्रा में कैश बरमाद होने की चर्चा है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 11, 2026, 05:10 PM IST

Raxaul News: रक्सौल के इतिहास की अबतक की सबसे बड़ी छापेमारी चल रही है. पिछले 6 महीना से रक्सौल के व्यवसायी मोहम्मद कलीम की गतिविधियों पर नजर रख रही इनकम टैक्स की टीम करीब 30 घंटे से छापेमारी कर रही है. सीमावर्ती शहर रक्सौल में पिछले 30 घंटों से आयकर की टीम के साथ ईडी टीम की छापेमारी लगातार जारी है. सभी टीम को डायरेक्टर स्तर की एक महिला अधिकारी लीड कर रही हैं. 

आईटी की टीम ने जांच का दायरे को बढ़ाया है. अब मो. कलीम के रिश्तेदारों के साथ-साथ मो. कलीम के खास लोगों के घर चावल बाजार, परेवा समेत पांच जगहों पर भी पहुंचकर टीम जांच कर रही है. मो. कलीम के सीए के घर आश्रम रोड में भी टीम पहुंची है. यहां भी टीम जांच कर रही है. 

ईडी और इनकम टैक्स टीम के साथ शनिवार तक बीएमपी के जवान नजर आ रहे थे. हालांकि, रविवार को अर्धसैनिक बल SSB के जवानों को सुरक्षा में लगया गया है. सड़क से दुकान तक एसएसबी के जवान तैनात है. 

आयकर सूत्रों के अनुसार, आईटी के साथ ईडी की टीम शामिल है. टीम को भारी मात्रा में कैश और गहना मिला है. जब्त कैश में 2 हजार के पुराने नोट भी शामिल है. कुछ जमीन खरीद की भी पेपर मिले है, जिसकी जांच की जा रही है. आधिकारिक तौर पर अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होंगी. रेड खत्म होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन-कौन से संपति के पेपर और कितना कैश मिला है. 

बता दें कि शनिवार की अहले सुबह 6 बजे से सीमावर्ती शहर में रक्सौल के इतिहास के सबसे बड़ी रेड हीरो एजेंसी और तनिष्क शो रूम मालिक मो. कलीम के घर पर शुरू हुआ. करीब 36 गाडियों से और 150 जवानों के साथ टीम रक्सौल में रेड शुरू की, जो अभी तक जारी है.

रिपोर्ट: पकंज कुमार

