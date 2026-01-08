Advertisement
8 बजे खुला दरवाजा, 4 बजे भोर में ही पहुंच गई थी ईडी टीम, रेल भर्ती केस में आरोपी और उसके परिजनों से 11 घंटे से हो रही पूछताछ

कोटवा प्रखंड के आमवा गांव में गुरुवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की. आमवा निवासी रामू श्रीवास्तव के बेटे सक्षम श्रीवास्तव के आवास पर सुबह करीब 4 बजे से ईडी की रेड चल रही है.

Motihari News: कोटवा प्रखंड के आमवा गांव में गुरुवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की. आमवा निवासी रामू श्रीवास्तव के बेटे सक्षम श्रीवास्तव के आवास पर सुबह करीब 4 बजे से ईडी की रेड चल रही है. ईडी की टीम भोर में 4 बजे ही आ गई थी पर घर में ताला बंद रहने के कारण सुबह आठ बजे तक सक्षम के परिवार के आने का इंतजार करना पड़ा. करीब 11 घंटे से ईडी की टीम सक्षम के घर का कोना-कोना खंगाल रही है तो दूसरी टीम सक्षम सहित उसके भाई और पिता से सघन पूछताछ कर रही है. ईडी की टीम ने इतनी गोपनीयता बरती है कि मोतिहारी पुलिस को भी काफी देर तक छापे के बारे में खबर नहीं मिल सकी. 

बताया जा रहा है कि तीन गाड़ियों में सवार होकर पटना से ईडी के अधिकारी यहां पहुंचे थे. सूत्रों का कहना है कि सक्षम श्रीवास्तव पर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने का आरोप है. इस मामले को लेकर पहले भी उस पर रुपये के लेनदेन से जुड़ा केस दर्ज हुआ था और वह जेल भी जा चुका है. हालांकि, अब तक किसी भी अधिकारी ने मीडिया को आधिकारिक बयान नहीं दिया है. 

ईडी की इस कार्रवाई को लेकर माना जा रहा है कि मामला बड़े ठगी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है. फिलहाल जांच जारी है और आधिकारिक पुष्टि के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी. बता दें फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के खिलाफ बिहार सहित देश के चार राज्यों में एक साथ छापेमारी कर ED ने संगठित जालसाज गिरोह के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. शुरुआती जांच में यह घोटाला रेलवे से जुड़ा नजर आया था, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, इसका दायरा 40 से अधिक सरकारी विभागों तक फैला मिला. 

ED की टीमें बिहार के मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के अलावा पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कुल 15 ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही हैं. इन ठिकानों से फर्जी नियुक्ति पत्र डिजिटल दस्तावेज बैंक लेनदेन से जुड़े सबूत और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद होने की संभावना है. कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं. 

कैसे करते थे जालसाजी?
बताया जा रहा है कि आरोपी आधिकारिक सरकारी डोमेन से मिलते जुलते नकली ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते थे. इससे अभ्यर्थियों को नौकरी असली लगती थी. चयन प्रक्रिया मेडिकल और जॉइनिंग लेटर तक का पूरा नाटक रचा जाता था. अभ्यर्थियों का भरोसा जीतने के लिए गिरोह ने कुछ लोगों को रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF, टिकट चेकर और तकनीशियन जैसे पदों पर नियुक्त भी दिखाया. कुछ मामलों में तो 2 से 3 महीने का शुरुआती वेतन भी दिया गया, ताकि किसी तरह का संदेह न हो. इसके बाद अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली जाती थी. 

केवल रेलवे तक सीमित नहीं थी जालसाजी
ED की जांच में खुलासा हुआ है कि यह धोखाधड़ी केवल रेलवे तक सीमित नहीं थी. वन विभाग, आयकर विभाग, उच्च न्यायालय, लोक निर्माण विभाग यानी PWD और बिहार सरकार सहित कई अन्य सरकारी संस्थानों के नाम पर भी फर्जी नियुक्तियां की गईं. गिरोह बेहद संगठित तरीके से लंबे समय से सक्रिय था. जांच में रेलवे क्लेम घोटाले का जिक्र भी सामने आया है, जिसमें रेल हादसों में घायलों और मृतकों के नाम पर फर्जी मुआवजा क्लेम किए गए थे. कई ऐसे लोगों के नाम पर मुआवजा लिया गया, जो कभी हादसे का शिकार ही नहीं हुए थे.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

