मोतिहारी में बालिग को नाबालिग बनाने का खेल उजागर, प्रधानाध्यापक पर FIR दर्ज

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मोतिहारी में जिस शिक्षक के जिम्मे बच्चों का भविष्य बनाकर अच्छे इंसान बनाने की जिम्मेवारी होती है. वहीं, शिक्षक अपराधी के मददगार को भूमिका में दिखाई दे रहे हैं. स्कूल के प्रधानाध्यापक अपराधी को बचाने के लिए जन्मतिथि में हेरफेर कर कानूनी प्रक्रिया से बचाने का प्रयास कर रहे हैं. इस मामले में किशोर न्याय परिषद के बेंच क्लर्क ने शिक्षक पर प्राथमिकी दर्ज कराया है. पूरा मामला मोतिहारी जिले के मुफ्फसिल थाना से जुड़ा है.
किशोर न्याय परिषद की जांच में खुलासा
दरअसल, मोतिहारी के किशोर न्याय परिषद में एक आरोपी अखिलेश कुमार की उम्र की जांच चल रही थी. उम्र जांच के समर्थन में अखिलेश कुमार ने राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैरिया का स्थांतरण प्रमाण पत्र जमा किया था. स्थांतरण प्रमाण पत्र के समर्थन में अखिलेश के पिता ने शपथ पत्र दायर किया था.
विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र
वहीं, स्कूल के वर्तमान प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार ने न्यायलय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया. प्रधानाध्यापक ने न्यायालय को बताया कि अखिलेश कुमार का नामांकन मेरे स्कूल में 14/09/2011 को वर्ग तीन में हुआ था. नामंकन पंजी में जन्मतिथि 12/ 04/ 2003 अंकित है. जबकि, विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अवलोकन में यह मामला उजागर हुआ कि जन्म तिथि प्रथम दृष्टया 2003 की जगह 2008 बनाया गया है.
प्रधानाध्यापक पर FIR दर्ज
इस सबंध में न्यायलय के क्लर्क नरेंद्र सिंह ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर मामले में प्राथमिकी दर्ज कराया है. अब पुलिस उम्र में हेरफेर कर बालिग अपराधी को नाबालिग बनाकर बचाने के खेल में शामिल तत्कालीन प्रधानाध्यापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी में जुट गई है.