मोतिहारी में बालिग को नाबालिग बनाने का खेल उजागर, प्रधानाध्यापक पर FIR दर्ज

मोतिहारी में जिस शिक्षक के जिम्मे बच्चों का भविष्य बनाकर अच्छे इंसान बनाने की जिम्मेवारी होती है. वहीं, शिक्षक अपराधी के मददगार को भूमिका में दिखाई दे रहे हैं. स्कूल के प्रधानाध्यापक अपराधी को बचाने के लिए जन्मतिथि में हेरफेर कर कानूनी प्रक्रिया से बचाने का प्रयास कर रहे हैं. इस मामले में किशोर न्याय परिषद के बेंच क्लर्क ने शिक्षक पर प्राथमिकी दर्ज कराया है. पूरा मामला मोतिहारी जिले के मुफ्फसिल थाना से जुड़ा है.