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मोतिहारी में बालिग को नाबालिग बनाने का खेल उजागर, प्रधानाध्यापक पर FIR दर्ज

मोतिहारी के किशोर न्याय परिषद में एक आरोपी अखिलेश कुमार की उम्र की जांच चल रही थी. उम्र जांच के समर्थन में अखिलेश कुमार ने राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैरिया का स्थांतरण प्रमाण पत्र जमा किया था. प्रधानाध्यापक ने न्यायालय को बताया कि अखिलेश कुमार का नामांकन मेरे स्कूल में 14/09/2011 को वर्ग तीन में हुआ था. नामंकन पंजी में जन्मतिथि 12/ 04/ 2003 अंकित है.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Jul 24, 2026, 11:47 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:47 PM IST
मोतिहारी में बालिग को नाबालिग बनाने का खेल उजागर, प्रधानाध्यापक पर FIR दर्ज
Image Credit: (Photo-AI) मोतिहारी में बालिग को नाबालिग बनाने का खेल उजागर

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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