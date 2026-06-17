/मोतिहारी में फर्जी सर्टिफिकेट का खेल, कृषि विभाग के आदेश के बाद भी थाना नहीं दर्ज कर रहा FIR

जिला कृषि पदाधिकारी मोतिहारी के कड़े आदेश पर केसरिया प्रखंड के कृषि समन्वयक सह उर्वरक निरीक्षक ने 27 फरवरी 2026 को ही केसरिया थाने में आरोपी दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एक लिखित आवेदन दिया था. लेकिन अफसोस की बात यह है कि महीनों बीत जाने के बाद भी केसरिया थानाध्यक्ष ने इस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया है. आशंका जताई जा रही है कि कई थाना प्रभारियों के बदलते रहने की वजह से यह सरकारी आवेदन कहीं फाइलों के नीचे दब गया है या थाने में धूल फांक रहा है. वहीं, दूसरा पक्ष न्याय के लिए हर रोज थाने का चक्कर लगाकर एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगा रहा है. जब खुद सरकारी पत्र का थाने में यह बुरा हाल है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता की शिकायतों पर पुलिस कितनी जल्दी सुनवाई करती होगी.