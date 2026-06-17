/मोतिहारी में फर्जी सर्टिफिकेट का खेल, कृषि विभाग के आदेश के बाद भी थाना नहीं दर्ज कर रहा FIR

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मोतिहारी जिले में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने या सरकारी लाभ उठाने का खेल नया नहीं है. चाहे फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक बनने का मामला हो, आंगनवाड़ी में सहायिका बनने का हो या फिर खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस लेने का खेल हो, ऐसे मामले लगातार उजागर होते रहते हैं. लेकिन फर्जीवाड़ा करने वालों की सिस्टम पर पकड़ किस कदर मजबूत है, इसे आप केसरिया प्रखंड की इस हैरान करने वाली घटना से समझ सकते हैं. यहां कृषि विभाग के खुद के लिखित आदेश देने के महीनों बाद भी स्थानीय पुलिस प्राथमिकी दर्ज करना मुनासिब नहीं समझ रही है.
पूरा मामला केसरिया प्रखंड के नयागांव का है, जहां पांसालवा चौक पर 'सुंदरम खाद बीज भंडार' के नाम से उर्वरक की दुकान धड़ल्ले से चल रही थी. इस दुकान के मालिक ने खाद का लाइसेंस हासिल करने के लिए ग्रेजुएशन का एक फर्जी सर्टिफिकेट लगा दिया था. जब इस मामले में सूचना के अधिकार (RTI) के माध्यम से सर्टिफिकेट की गहराई से जांच कराई गई, तो उक्त प्रमाण पत्र पूरी तरह फर्जी और जाली पाया गया. इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद कृषि महकमे में हड़कंप मच गया और तुरंत कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई.
जिला कृषि पदाधिकारी मोतिहारी के कड़े आदेश पर केसरिया प्रखंड के कृषि समन्वयक सह उर्वरक निरीक्षक ने 27 फरवरी 2026 को ही केसरिया थाने में आरोपी दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एक लिखित आवेदन दिया था. लेकिन अफसोस की बात यह है कि महीनों बीत जाने के बाद भी केसरिया थानाध्यक्ष ने इस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया है. आशंका जताई जा रही है कि कई थाना प्रभारियों के बदलते रहने की वजह से यह सरकारी आवेदन कहीं फाइलों के नीचे दब गया है या थाने में धूल फांक रहा है. वहीं, दूसरा पक्ष न्याय के लिए हर रोज थाने का चक्कर लगाकर एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगा रहा है. जब खुद सरकारी पत्र का थाने में यह बुरा हाल है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता की शिकायतों पर पुलिस कितनी जल्दी सुनवाई करती होगी.