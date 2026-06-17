Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH East Champaran
  • /मोतिहारी में फर्जी सर्टिफिकेट का खेल, कृषि विभाग के आदेश के बाद भी थाना नहीं दर्ज कर रहा FIR

मोतिहारी में फर्जी सर्टिफिकेट का खेल, कृषि विभाग के आदेश के बाद भी थाना नहीं दर्ज कर रहा FIR

मोतिहारी जिले के केसरिया थाना क्षेत्र में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उर्वरक दुकान का लाइसेंस लेने का एक बड़ा मामला सामने आया है. नयागांव के पांसालवा चौक पर स्थित सुंदरम खाद बीज भंडार के मालिक ने ग्रेजुएशन की जाली डिग्री लगाकर लाइसेंस हासिल किया था, जिसका खुलासा आरटीआई जांच में हुआ.

Written ByPankaj KumarEdited By:Saurabh Jha
Published: Jun 17, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:39 PM IST
मोतिहारी में फर्जी सर्टिफिकेट का खेल, कृषि विभाग के आदेश के बाद भी थाना नहीं दर्ज कर रहा FIR
Image Credit: मोतिहारी में फर्जी सर्टिफिकेट पर ले लिया खाद दुकान का लाइसेंस (फोटो- एआई जनरेटेड)

About the Author

Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मोतिहारी में फर्जी सर्टिफिकेट का खेल, कृषि विभाग के आदेश के बाद भी नहीं हुआ FIR
Motihari News2 min ago
2
Motihari News16 min ago
3
Samastipur News41 min ago
4
Radheshyam1 hr ago
5
RSS office1 hr ago