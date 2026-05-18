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मोतिहारी में बकाया मांगने गए किसान की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप

मोतिहारी में मक्के की फसल का 1 लाख 56 हजार रुपये का बकाया मांगने गए 50 वर्षीय किसान मनोज कुमार सिंह की व्यवसायी भोला साह और उसके बेटों ने घर में बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई कर दी. इलाज के दौरान सोमवार को मोतिहारी सदर अस्पताल में किसान की मौत हो गई. घटना से गुस्साए परिजनों ने हरसिद्धि थाना के सामने शव रखकर सड़क जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 18, 2026, 10:18 PM IST

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मोतिहारी में बकाया मांगने गए किसान की पीट-पीटकर हत्या
मोतिहारी में बकाया मांगने गए किसान की पीट-पीटकर हत्या

मोतिहारी जिले से पुलिसिया लापरवाही और दबंगई की एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां हरसिद्धि थाना के गेट पर सोमवार को मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा और बवाल किया. आक्रोशित लोग हरसिद्धि थाना के अध्यक्ष सुनील कुमार और मामले की जांच कर रही महिला दरोगा नीलम कुमारी को तुरंत निलंबित करने की मांग कर रहे थे. इस प्रदर्शन के कारण हरसिद्धि-छपवा मुख्य मार्ग कई घंटों तक पूरी तरह जाम रहा और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं.

यह पूरा मामला एक गरीब किसान की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने से जुड़ा है. मृतक किसान की पहचान 50 वर्षीय मनोज कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो स्वर्गीय ललन सिंह के पुत्र थे. परिजनों ने बताया कि हरसिद्धि थाना क्षेत्र के धीववाढार गांव के रहने वाले एक मक्का व्यवसायी भोला साह पर किसान मनोज कुमार सिंह का पिछले करीब एक साल से मक्के की फसल बिक्री का 1 लाख 56 हजार 920 रुपये बकाया था. सोमवार को जब मनोज ने अपने हक के पैसों की मांग की, तो व्यवसायी भोला साह ने उन्हें रुपये देने के बहाने अपने घर बुलाया. आरोप है कि जैसे ही किसान वहां पहुंचे, भोला साह, उनके बेटे सुजीत कुमार, संजीत कुमार और एक अन्य सहयोगी अरमान अंसारी ने मिलकर मनोज कुमार सिंह को एक कमरे में बंद कर दिया और लाठी-डंडों से उन पर टूट पड़े.

दबंगों ने किसान को इतनी बेरहमी से पीटा कि वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े. जब इस घटना की भनक ग्रामीणों को लगी, तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना किसान के परिवार वालों को दी. परिजन जब भागते हुए व्यवसायी के घर पहुंचे, तो उन्होंने मनोज कुमार सिंह को एक कमरे में बंद और बेहोशी की हालत में पाया. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची हरसिद्धि थाने की पुलिस ने घायल किसान को कमरे से बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. वहां के डॉक्टरों ने किसान की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां सोमवार की सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

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किसान की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. आक्रोशित परिजन अस्पताल से शव को सीधे एक एंबुलेंस में लादकर हरसिद्धि थाना के सामने ले आए और मुख्य सड़क पर लाश रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया. परिजनों का सबसे गंभीर आरोप यह है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी भोला साह के बेटे संजीत कुमार को हिरासत में लिया था, लेकिन थाने की पुलिस ने मोटी साठगांठ या लापरवाही के चलते पूछताछ का नाटक कर उसे चुपके से छोड़ दिया. पुलिस की इसी हरकत के कारण ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ भयंकर नाराजगी बढ़ गई. लोग मोतिहारी के एसपी और डीआईजी को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर अड़ गए.

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थाने के सामने बढ़ते बवाल और कई घंटों से लगे लंबे सड़क जाम की सूचना मिलते ही अरेराज के डीएसपी रवि कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों को काफी देर तक समझा-बुझाकर शांत कराया. डीएसपी ने पीड़ित परिवार को यह पूरा भरोसा दिलाया कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी निष्पक्षता के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. डीएसपी के आश्वासन के बाद आखिरकार लोगों ने सड़क से शव हटाया और जाम समाप्त हुआ. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं.

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