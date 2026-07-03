राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 पर FIR, वाटर पार्क निर्माण रोकने और मारपीट का आरोप

वाटर पार्क जमीन अधिग्रहण के विरोध में पहुंचे राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 27 पर नामजद और 30 अज्ञात लोगों पर पिपरा कोठी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ है. झुंड बना कर निर्माण कार्य रुकवाने और वहां के कर्मी से मारपीट का आरोप लगा है. पिपरा कोठी थाना के वाटगंज में वाटर पार्क के लिए ली गई जमीन को किसानों को वापस कराने के लिए राजद सांसद सुधारक सिंह ने किसान सभा का आयोजन किया था. सभा के बाद किसानों के साथ वाटर पार्क निर्माण स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य का विरोध किया था और खेत में ट्रैक्टर चलाया था.