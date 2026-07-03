राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 पर FIR, वाटर पार्क निर्माण रोकने और मारपीट का आरोप

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वाटर पार्क जमीन अधिग्रहण के विरोध में पहुंचे राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 27 पर नामजद और 30 अज्ञात लोगों पर पिपरा कोठी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ है. झुंड बना कर निर्माण कार्य रुकवाने और वहां के कर्मी से मारपीट का आरोप लगा है. पिपरा कोठी थाना के वाटगंज में वाटर पार्क के लिए ली गई जमीन को किसानों को वापस कराने के लिए राजद सांसद सुधारक सिंह ने किसान सभा का आयोजन किया था. सभा के बाद किसानों के साथ वाटर पार्क निर्माण स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य का विरोध किया था और खेत में ट्रैक्टर चलाया था.
क्या है मामला? जानिए
मोतिहारी के पिपराकोठी में सरकारी गैरमजरूआ जमीन पर प्रस्तावित वाटर पार्क निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है. प्रशासन की ओर से जारी दस्तावेजों के अनुसार, कृषि विज्ञान केंद्र के बगल स्थित करीब 14 एकड़ सरकारी जमीन में से 3 एकड़ भूमि को वाटर पार्क निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया है. हालांकि, इस कार्रवाई का स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया.
ग्रामीणों का दावा है कि वे वर्षों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, इसलिए यह जमीन उनकी निजी संपत्ति है. दूसरी ओर पिपराकोठी अंचलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि संबंधित भूमि गैरमजरूआ जरपेशकी श्रेणी की सरकारी जमीन है और इस पर किसी का निजी स्वामित्व नहीं है.
अंचलाधिकारी के मुताबिक, जब तक सरकार को जमीन की आवश्यकता नहीं थी, तब तक किसान उस पर खेती करते रहे, लेकिन सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यकता पड़ने पर सरकार को उस जमीन को वापस लेने का अधिकार है. उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित जमीन की सभी जमाबंदियां रद्द की जा चुकी हैं और वर्तमान में किसी व्यक्ति के नाम पर न तो रसीद है और न ही वैध जमाबंदी है.
इसी बीच 3 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को राजद के सांसद सुधाकर सिंह भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के समर्थन में धरने पर बैठ गए. इतना ही नहीं, सांसद स्वयं ट्रैक्टर पर सवार होकर विवादित सरकारी जमीन की जुताई करते नजर आए, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है.
प्रशासन का कहना है कि वाटर पार्क भारत सरकार की एक सार्वजनिक परियोजना है, जिसका लाभ पूरे क्षेत्र के लोगों को मिलेगा. वहीं, ग्रामीणों और सांसद के विरोध के बाद यह मामला अब राजनीतिक रंग भी लेता दिखाई दे रहा है. सांसद सुधाकर सिंह का कहना है कि यह जमीन गैरमजरूआ मालिक हैं, इसे कैसे गैरमजरूआ जरपेशकीदार बना दिया गया?