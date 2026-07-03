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राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 पर FIR, वाटर पार्क निर्माण रोकने और मारपीट का आरोप

Motihari News: 3 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को राजद के सांसद सुधाकर सिंह भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के समर्थन में धरने पर बैठ गए. इतना ही नहीं, सांसद स्वयं ट्रैक्टर पर सवार होकर विवादित सरकारी जमीन की जुताई करते नजर आए, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 03, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:43 PM IST
राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 पर FIR, वाटर पार्क निर्माण रोकने और मारपीट का आरोप
Image Credit: (Z News) राजद सांसद सुधाकर सिंहSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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