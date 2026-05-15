'शादी का झांसा, बार-बार गर्भपात और फिर सिगरेट से दागा', भागलपुर की छात्रा ने सुनाई मोतिहारी के 'अय्याश' अफसर की खौफनाक दास्तां

Motihari News: मोतिहारी के एक अधिकारी पर भागलपुर की एक छात्रा के साथ प्रेम जाल में फंसा दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है. एसपी की पहल पर आरोपी पर एफआईआर दर्ज किया गया है. पीड़ित छात्रा ने अधिकारी पर आरोप लगाया है कि वह शादी का झांसा देकर संबंध बनाता था. जब मैं गर्भवती हो गई, तो दवा खिला दिया. उसने ऐसा कई बार किया. इतना ही नहीं जब मैं मना करती थी, तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी अप्पू प्रभाकर सिरगरेट से मेरे शरीर को दागता था.

पीड़िता ने बताया कि अधिकारी ने शादी करने के बहाने मोतिहारी बुलाया और अपने अगरवा मोहल्ले के आवास में कमरे में बंद कर दिया और एक बार फिर से गर्भपात करवाने की दवा जबरदस्ती खिला दिया. जब विरोध किया तो कमरे में बंद कर सिगरेट से दागा दिया. वह किसी किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब हुई.



आरोपी के चंगुल से निकल कर किसी तरह पीड़िता मोतिहारी के महिला थाना पर पहुंची. यहां पर भी रसूखदार अधिकारी के पैरीवाकर थाना पर पहुंच गए और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर महिला थाना अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का दवाब बनाने लगे. चर्चा है कि एक दलाल किस्म का युवक ने थाना को मैनेज कर लिया था.

आलम ऐसा था कि पीड़िता कई घंटे तक थाना पर बैठी रही, लेकिन उसका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था. मीडिया में खबर चलने के बाद मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने मामले का संज्ञान लेते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी अप्पू प्रभाकर के खिलाफ ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करने का आदेश, बल्कि महिला थाना अध्यक्ष को अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है.

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क्या है मामला, जानिए

दरअसल, पटना में पढ़ाई कर रही भागलपुर की एक छात्रा ने शादी का झांसा देकर लगातार तीन वर्षों तक यौन शोषण करने, जबरन गर्भपात कराने और मारपीट का आरोप मोतिहारी के श्रम प्रवर्तन अधिकारी अप्पू प्रभाकर पर लगाया है. भागलपुर की छात्रा ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाई है कि जब हम पटना में पढ़ाई कर रही थी. इसी बीच सोशल मीडिया के माध्यम से अप्पू कुमार, पिता - चंदू बैठा, थाना - मुफ्फसिल जिला पश्चमी चम्पारण के निवासी, जो वर्तमान में कोटवा प्रखण्ड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित है, इनके सम्पर्क में आई.

पीड़िता ने आवेदन में कहा है कि हम दोनों के बीच काफी दिनों तक बातचीत होती रही, फिर एक दिन अप्पू कुमार ने शादी की झांसा देकर पटना के होटल में मेरा यौन शोषण किया. जब गर्भवती हुई, तो पढ़ाई की हवाला देकर जबरन गर्भपात करा दिया... फिर 11 मई 2026 को मेरे पेट में दर्द हुआ. जब जांच कराया तो पता चला गर्भवती हूं. इसकी सूचना मैंने अप्पू को दिया तो उसने कहां मोतिहारी आइये यही आपसे शादी कर लेंगे. जब मैं मोतिहारी पहुंची, तो मुझे एक कमरे में बन्द कर मारपीट करने लगा और जबरन गर्भपात कराने का दबाव देने लगा. जब मैं गर्भपात कराने से मना किया, तो फोन करके कुछ अज्ञात लोगों को बुलाकर मेरे साथ मारपीट करने के साथ ही गर्भपात का दवा खिला दिया गया.

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