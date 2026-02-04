Advertisement
एशियन हाईवे टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का भंडाफोड़: दो कर्मियों पर FIR, मालिक भी जांच के घेरे में

Motihari Latest News: एशियन हाइवे के टोल प्लाजा के दो नामजद कर्मी समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है. ये लोग ओवरलोड के नाम पर वसूली कर रहे थे. टोल के मालिक की भूमिका की जांच शुरू हो गई है. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 04, 2026, 09:00 PM IST

Motihari News: भारत-नेपाल के बीच मुख्य ट्रेड रूट एशियन हाइवे 42 पर सुगौली फुलवरिया के पास स्थित टोल प्लाजा की ओर से ओवरलोड के नाम पर अवैध वसूली और रंगदारी करने का मामला सामने आया है. इस मामले में एसपी के निर्देश पर टोल टैक्स के दो कर्मी सहित अन्य लोगों पर सुगौली थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है. भारत-नेपाल के बीच आयात निर्यात को बाधित करने में पुलिस टोल प्लाजा के मालिक की भूमिका की जांच करने में जुटी है. 

मोतिहारी एसपी को मेल के माध्यम से RJ21GF/3157 के मालिक ने शिकायत दर्ज कराया. शिकायत में कहा कि मेरा मालवाहक ट्रक राजस्थान से माल लोड कर नेपाल जा रहा था. इसी दौरान फुलवरिया टॉल प्लाजा पर टॉल कर्मियों ने ओवर लोड के नाम पर मेरे ट्रक पर लोड बिल को जब्त कर लिया है. अवैध वसूली और रंगदारी की मांग की जा रही है. जबकि, मेरे ट्रक पर लोड समान परिवहन विभाग के नियमानुसार है. ऐसे में भारत नेपाल के बीच व्यपार में प्रभावित होगा. एसपी के हस्तक्षेप के बाद डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंच ट्रक के बिल को वापस कर दिया. 

पूरे घटना को एसपी ने प्रशिक्षु डीएसपी कुमारी प्रियंका को जांच का आदेश दे दिया. डीएसपी के जांच में टॉल कर्मियों की तरफ से ओवरलोड के नाम पर बिल जब्त करने, रंगदारी करने और ट्रक मालिक ड्राइवर को परेशान करने जैसी घटना को सत्य पाया. जांच प्रतिवेदन के आधार पर एसपी स्वर्ण प्रभात ने सुगौली थाना अध्यक्ष अनीश कुमार सिंह को ओवरलोडिंग के नाम पर ट्रक मालिकों से अवैध वसूली और रंगदारी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करें. 

सुगौली थाना अध्यक्ष अनीश कुमार सिंह ने स्वयं के फर्द व्यान पर टोल प्लाजा के दो कर्मी घनश्याम कुमार और प्रताप पासवान पर नामजद और अन्य टोल कर्मियों पर प्राथमिकी कांड संख्या 51/26 को दर्ज कर कर्रवाई शुरू कर दिया है. पुलिस ने टॉल प्लाजा के तीनो पार्टनर की भूमिका की जांच शुरू कर दिया है.

मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद डीएसपी से जांच करवाया गया था, जिसमें आरोप सत्य पाया गया जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. एसपी ने आगे यह भी बताया कि बाहर के ट्रक चालकों से जबरदस्ती पैसा वसूली में टोल प्लाजा के मालिक की भूमिका की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उन्हें भी अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया जाएगा.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

