Motihari News: किराना स्टोर में लगी भीषण आग, 2 बच्चों और एक कर्मचारी की जलकर मौत

Motihari News: मोतिहारी में एक किराना दुकान में आग लगने से तीन लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है. ढाका प्रखंड अंतर्गत बड़हरवा फतेह मोहम्मद गांव में शुक्रवार की देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब एक दो मंजिला होलसेल जनरल स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरी इमारत धू-धू कर जलने लगी. इस हादसे में दो मासूम बच्चों समेत दुकान के एक स्टाफ की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि लाखों रुपये मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

बताया जा रहा है कि जनरल स्टोर में भारी मात्रा में किराना सामान और अन्य सामग्री रखी हुई थी, जो पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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फिलहाल, प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. साथ ही नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

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