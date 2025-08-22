Motihari Crime: आपराधिक गिरोह के आपसी वर्चस्व की लड़ाई में अंधाधुंध फायरिंग , दो की मौत

Bihar Crime News: बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात दो आपराधिक गिरोहों के वर्चस्व की लड़ाई में हुई अंधाधुंध फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान धनंजय गिरी और गुड्डू यादव के रूप में हुई है. दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि संग्रामपुर थाना इलाके के दरियापुर मठ के पास गुरुवार की देर रात दो अपराधियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड का आरोप अपराधी सनोवर खान और उसके समर्थकों पर लगा है.

घटना स्थल पर पहुंचते ही फायरिंग शुरू

बताया जाता है कि सनोवर खान ने किसी बहाने से धनंजय गिरी और गुड्डू यादव को बुलाया था. दोनों काले रंग की एक बाइक पर सवार होकर दरियापुर मठ पहुंचे थे. जानकारी के मुताबिक सनोवर खान पहले से ही इस घटना को अंजाम देने के लिए तैयार था. जैसे ही धनंजय और गुड्डू पहुंचे, उसने फायरिंग शुरू कर दी.गोली लगने से घटनास्थल पर ही गुड्डू यादव की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में दोनों को मोतिहारी सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया

मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि बीती रात हरसिद्धि के कुख्यात अपराधी धनंजय गिरी और उसके साथी गुड्डू यादव को शातिर अपराधी सनोवर खान ने गोली मार दी है. दोनों की मौत हो गई है. धनंजय गिरी कुछ ही सप्ताह पहले जेल से मर्डर केस में बेल पर छूटकर बाहर आया था.

कौन है सनोवर खान?

सनोवर खान 25 हजार का इनामी अपराधी है, जिसके घर की दो महीने पहले ही कुर्की जब्ती हुई थी. उन्होंने बताया कि सनोवर की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है. अरेराज डीएसपी के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

इनपुट: आईएएनएस

