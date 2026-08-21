/रक्सौल एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान, यात्री क्षमता और कार्गो संभावनाओं को लेकर मोतिहारी में हाई लेवल मीटिंग

जिला प्रशासन हरसंभव सहयोग करेगा: डीएम

जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने कहा कि रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए जिला प्रशासन से जिस भी सहयोग की अपेक्षा होगी, उसे तत्परता के साथ पूरा किया जाएगा. उन्होंने एयरपोर्ट के विकास से जुड़ी कवायद में सभी संबंधित विभागों के समन्वय पर जोर दिया. बैठक के अंत में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से आए पदाधिकारियों ने अध्ययन और सर्वे कार्य में सहयोग के लिए पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया. जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के आगे बढ़ने के साथ अब रक्सौल एयरपोर्ट के संचालन की संभावनाओं, यात्री क्षमता, सुविधाओं और कार्गो क्षमता का आकलन शुरू होना सीमा क्षेत्र के इस बहुप्रतीक्षित ड्रीम प्रोजेक्ट की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा.