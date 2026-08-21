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रक्सौल एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान, यात्री क्षमता और कार्गो संभावनाओं को लेकर मोतिहारी में हाई लेवल मीटिंग

Motihari News: पूर्वी चंपारण को जल्द उड़ानों की सौगात मिलेगी. इसके लिए मोतिहारी में रक्सौल एयरपोर्ट की यात्री क्षमता, सुविधाओं और माल ढुलाई की संभावनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में रक्सौल एयरपोर्ट के सर्वे और यात्री-कार्गो सुविधाओं पर रणनीति बनी है.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Aug 21, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 06:02 PM IST
रक्सौल एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान, यात्री क्षमता और कार्गो संभावनाओं को लेकर मोतिहारी में हाई लेवल मीटिंग
Image Credit: पूर्वी चंपारण को जल्द मिलेगी उड़ानों की सौगात (Photo-AI)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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