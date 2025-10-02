Gandhi Jayanti 2025: बापू को चंपारण की धरती ने बनाया था महात्मा गांधी! इस शख्स ने दिया था बिहार आने का निमंत्रण

Gandhi Jayanti Special: देश आज दशहरा पर्व के साथ-साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 656वीं जयंती भी मना रहा है. इस दिन को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है. गांधी जयंती के मौके पर देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. बिहार में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित तमाम राजनेता बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि देंगे. बापू का बिहार से खास नाता रहा है. चंपारण आंदोलन से लेकर पटना के गांधी आश्रम तक बापू की कई यादें जुड़ी हैं. आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार हमें आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करने की हमेशा प्रेरणा देते हैं. चंपारण की धरती से ही गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि मिली थी.

बता दें कि महात्मा गांधी पहली बार 10 अप्रैल को 1917 को पटना आये थे और चंपारण में सत्याग्रह किया था. उन्हें चंपारण के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी पं राजकुमार शुक्ल ने बिहार आने के लिए निमंत्रण दिया था. उस वक्‍त अंग्रेजों ने हर बीघे में तीन कट्ठे जमीन पर अंग्रेजों के लिए नील की अनिवार्य खेती का 'तिनकठिया कानून' लागू कर रखा था. इसके विरोध में बापू ने चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था. इसी आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है. इस अहिंसक आंदोलन ने गांधी जी को देश-दुनिया में पहचान दिलाई. चंपारण की धरती से ही गांधी जी को पहले बापू और फिर महात्मा का टाइटल मिला.

ये भी पढ़ें- पहले आरके सिंह और अब अश्विनी चौबे, सम्राट चौधरी को लेकर BJP के सीनियर नेता नाराज

Add Zee News as a Preferred Source

कौन थे पं. राजकुमार शुक्‍ल?

23 अगस्त 1875 को बिहार के पश्चिमी चंपारण में जन्‍में राजकुमार शुक्‍ल चंपारण के एक बड़े किसान थे. अधिक पढ़े-लिखे नहीं होने तथा सामाजिक लोगों में भी बहुत उठ-बैठ नहीं रहने के बावजूद किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई. गांधी को देश की राजनीति में स्‍थापित करने वाले चंपारण अत्‍याग्रह के आयोजन में उनका अहम योगदान रहा. 20 मई 1929 को मोतिहारी में उनकी मृत्यु हो गई थी. इतिहास ने उनके साथ न्‍याय नहीं किया. चंपारण के लोगों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में पंडित राजकुमार शुक्ल को वह दर्जा नहीं मिल सका, जो जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल या अन्य कांग्रेसी नेताओं को मिला. शुक्ल जी केवल आजादी के सिपाहियों की लिस्ट में एक नाम भर बनकर रह गए.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!