ठग गिरोह का बिहार के कई जिला में है रैकेट, पटना के गांधी मैदान में भी लगता है ट्रेनिंग कैम्प

Bihar News: क्या कभी अपने सोचा है कि थाना परिसर में ही कोई ठगी का शिकार हो जाएगा? नही न! अब कार्रवाई जरूर हो रही है पर हम आपको उसके आगे की कहानी बताते हैं. मोतिहारी में पुलिस मित्र ने नाम पर ठगी हुआ है. नौकरी के नाम पर ठगी के शिकार अन्य जिलों के युवक भी बने है. ठगी का इतना हाईटेक तरीका ठगी करने वाले ने बनाया है कि जिसे देखकर पुलिस भी अब भौंचक है. पुलिस मित्र के नाम पर यूट्यूब, वेबसाइट से लेकर इंस्टाग्राम तक इनकी पहुंच है यानी सोशल मीडिया के अलग अलग हर प्लेटफार्म पर पुलिस मित्र के ट्रेनिंग और बहाली के साइट बना हुआ है.

बिहार के कई जिलों में पुलिस मित्र के नाम पर पहले बहाली फिर ट्रेनिंग होती थी. मोतिहारी साइबर सेल के हाथ लगे वीडियो में छपरा, रोहतास, भोजपुर, मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक लगने वाले ट्रेनिंग कैम्प का वीडियो मिला है, जिसका सत्यापन चल रहा है. ट्रेनिंग कैम्प में बेरोजगार युवकों से ऐसा ऐसा शारीरिक श्रम करवाया जाता था, जिसे देखकर असली बिहार पुलिस भी भौंचक रह जायेगी.

ट्रेनिंग के दौरान बेरोजगार युवकों को कसरत करवाकर उन्हें असली होने का विश्वास दिया जाता था. पुलिस मित्र के ट्रेनिंग कैम्प में बाकायदा खाकी वर्दी भी पहनाकर ट्रेनिंग दी जाती थी. फर्जीवाड़े का यह पूरा मामला तब खुला जब zee न्यूज ने कल इस मामले को उजागर किया, तब मोतिहारी के अरेराज थाना परिसर में ही पुलिस मित्र के नाम पर बहाल युवकों को अरेराज थाना परिसर में आई कार्ड पहनाने वाले की तस्वीर हमने दिखाया था. खबर दिखाए जाने के बाद युवकों को आई कार्ड पहनाने वाला संस्था का कॉर्डिनेटर रविरंजन ने ही कोटवा थाना में एफआईआर दर्ज करवाया फिर एसपी ने एसआईटी बनाया.

पुलिस मित्र ठगी मामले की गंभीरता को देखते हुए मोतिहारी एसपी ने एसआईटी में अब साइबर सेल समेत डीआईओ को भी शामिल कर दिया है. एसआईटी ने मंगलवार की रात मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर छापेमारी किया फिर बुधवार की सुबह चिरैया थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए पुलिस मित्र के प्रदेश अध्यक्ष का नेम प्लेट वाली गाड़ी समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ चल रही है.

मोतिहारी एसआईटी ने ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को भी चिन्हित कर लिया है. मोतिहारी पुलिस का दावा है कि ठग गिरोह के तह तक एसआईटी जायेगी और हर चेहरे को बेनकाब करेगी. भोले भाले बेरोजगार युवकों से ठगी का धन्धा करने वाले हर चेहरा का पता अब मोतिहारी का सेंट्रल जेल होगा. वहीं, बताया जा रहा है कि इस गिरोह के तार मुंबई तक जुड़े है. मास्टरमाइंड की पहचान की गई है. छापामारी के लिए एसपी ने 4 टीम गठित किया है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

