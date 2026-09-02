/मोतिहारी में टूटा सालों का प्रोटोकॉल! राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जवानों को खुद खिलाई मिठाई

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पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में महात्मा गांधी की ऐतिहासिक कर्मभूमि मोतिहारी में बुधवार, 2 सितंबर 2026 को एक ऐसी घटना देखने को मिली, जिसने वहां मौजूद हर शख्स को हैरान भी किया. साथ ही उनका दिल भी जीत लिया. अवसर था बापूधाम महोत्सव के दूसरे दिन बापू प्रेक्षागृह में आयोजित जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान सम्मेलन का, जहां पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन पहुंचे थे.
बापू प्रेक्षागृह में आयोजित पूर्व सैनिक के कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल को प्रोटोकॉल के हिसाब से पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई. गार्ड ऑफ ऑनर के सलामी का नेतृत्व सार्जेंट संदीप कुमार कर रहे थे. सलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो कुछ हुआ, वह बिहार के प्रशासनिक इतिहास में पहली बार देखा गया. वह भी उन्होंने किया, जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और वर्तमान में राज्यपाल हैं.
गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देने वालों को राज्यपाल ने खिलाई मिठाई
मोतिहारी में राज्यपाल ने बुधवार को कुछ ऐसा किया कि जिसे देखकर हर कोई अचंभित रह गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी के दौरान सलामी लेने वाले संवैधानिक पद पर बैठे किसी ने मिठाई बांटा हो. मिठाई जो ना सिर्फ मुंह मीठा करने या खुशी इजहार करने का जरिया होता है, बल्कि यह सम्मान और प्यार देने का भी एक तरीका होता है. बिहार के राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देने वाले जाबांज जवानों को मिठाई दिया.
सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन हैं बिहार के वर्तमान राज्यपाल
आपको बता दें कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (Syed Ata Hasnain) हैं. उन्होंने मार्च 2026 में बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली थी. उन्होंने इस पद पर आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लिया है.