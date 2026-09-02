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मोतिहारी में टूटा सालों का प्रोटोकॉल! राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जवानों को खुद खिलाई मिठाई

Motihari News: कभी कभी कुछ ऐसा होता है, जिसे देखकर लोग अचंभित हो जाते हैं. बापू की कर्मभूमि मोतिहारी में बुधवार को कुछ ऐसा ही हुआ है. यहां पर सालों का प्रोटोकॉल टूटा गया, जब राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जवानों को खुद मिठाई खिलाई.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Sep 02, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:44 PM IST
मोतिहारी में टूटा सालों का प्रोटोकॉल! राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जवानों को खुद खिलाई मिठाई
Image Credit: राज्यपाल की दरियादिली! गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देने वालों को राज्यपाल ने खिलाई मिठाई (Z News)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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