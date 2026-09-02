/मोतिहारी में टूटा सालों का प्रोटोकॉल! राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जवानों को खुद खिलाई मिठाई

मोतिहारी में राज्यपाल ने बुधवार को कुछ ऐसा किया कि जिसे देखकर हर कोई अचंभित रह गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी के दौरान सलामी लेने वाले संवैधानिक पद पर बैठे किसी ने मिठाई बांटा हो. मिठाई जो ना सिर्फ मुंह मीठा करने या खुशी इजहार करने का जरिया होता है, बल्कि यह सम्मान और प्यार देने का भी एक तरीका होता है. बिहार के राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देने वाले जाबांज जवानों को मिठाई दिया.