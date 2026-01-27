Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3088185
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर का आरओ पानी से हो रहा निर्माण कार्य, मनमोहक दिख रहा विशाल शिवलिंग

Virat Ramayan Temple Motihari: मोतिहारी के कैथवलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है. इस पवित्र शिवलिंग को सुरक्षा के लिए शीशे से ढका गया है, फिर भी श्रद्धालु दूर से ही श्रद्धापूर्वक दर्शन कर रहे हैं. मंदिर निर्माण में एक अनूठी विधि अपनाई जा रही है, जहाँ सीमेंट, बालू और गिट्टी के मिश्रण में आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) के शुद्ध पानी का उपयोग किया जा रहा है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 27, 2026, 05:34 PM IST

Trending Photos

विराट रामायण मंदिर
विराट रामायण मंदिर

Shivling Construction With RO Water: बिहार के मोतिहारी जिले के कैथवलिया में बन रहे विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में हाल ही में विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई है, जिसके बाद से यहां आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है. प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर-दराज से इस निर्माणाधीन मंदिर में स्थापित भोलेनाथ के इस विराट स्वरूप के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. हालांकि, सुरक्षा और निर्माण कार्य की प्रगति को देखते हुए शिवलिंग को फिलहाल एक विशेष शीशे के आवरण से ढक दिया गया है, ताकि भक्त दूर से ही अपने आराध्य देवता भोला बाबा के दिव्य दर्शन कर सकें. इस अद्वितीय मंदिर का निर्माण कार्य न केवल अपनी भव्यता के लिए, बल्कि एक विशेष तकनीक के उपयोग के लिए भी चर्चा में है.

दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या ने मंदिर परिसर के आसपास एक नया व्यापारिक माहौल भी तैयार कर दिया है, जहां पूजा सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कई दुकानें खुल गई हैं. यह दर्शाता है कि निर्माण पूरा होने से पहले ही यह स्थल एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है. श्रद्धालुओं का मानना है कि यह शिवलिंग अपने आप में एक चमत्कार है और इसके दर्शन मात्र से ही मन को शांति मिलती है. इस बीच, मंदिर के निर्माण में अपनाई जा रही एक खास पद्धति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है. बताया जा रहा है कि इस विराट रामायण मंदिर का निर्माण आर ओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) के शुद्ध पानी से किया जा रहा है.

मंदिर निर्माण में लगे फोरमैन और मजदूरों के अनुसार, निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, बालू और गिट्टी के मिश्रण के लिए सामान्य पानी की बजाय विशेष रूप से आरओ के शुद्ध पानी का उपयोग किया जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि आरओ पानी का उपयोग कंक्रीट की मजबूती और उसकी दीर्घायु को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे मंदिर की संरचना सदियों तक अक्षुण्ण बनी रहेगी. यह न केवल मंदिर की भौतिक मजबूती सुनिश्चित करता है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसे और अधिक पवित्रता प्रदान करता है, क्योंकि माना जाता है कि शुद्ध जल का उपयोग किसी भी शुभ कार्य में श्रेष्ठ होता है. इस अनूठी पहल से विराट रामायण मंदिर केवल अपनी विशालता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी निर्माण गुणवत्ता और धार्मिक पवित्रता के लिए भी एक मिसाल कायम कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- पटना मेट्रो के 3 कॉरिडोर का तेजी से चल रहा निर्माण कार्य, देखिए कब दौड़ेगी दूसरे रूट

कुल मिलाकर, विराट रामायण मंदिर का यह भव्य निर्माण कार्य, विशाल शिवलिंग की स्थापना और आरओ पानी के अनूठे उपयोग के साथ, मोतिहारी को एक वैश्विक धार्मिक मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह मंदिर न केवल आस्था का एक प्रमुख केंद्र बनेगा, बल्कि इंजीनियरिंग कौशल और धार्मिक समर्पण का एक अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करेगा, जिसकी पूर्णता की प्रतीक्षा पूरे देश को है.

इनपुट- पंकज कुमार

TAGS

Motihari Virat Ramayan TempleMotihari News

Trending news

Jehanabad news
Jehanabad News: गणतंत्र दिवस पर जलेबी के लिए 'महाभारत', जमकर चले लाठी-डंडे
Supaul News
सुपौल: गणतंत्र दिवस पर 'जिन्ना अमर रहे' का नारा लगाने वाला शिक्षक गिरफ्तार
Motihari Virat Ramayan Temple
Motihari News: मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर का आरओ पानी से हो रहा निर्माण कार्य
Rohini Acharya
'आयातित गुरुओं' ने डुबोई राजद की लुटिया? रोहिणी ने तेजस्वी यादव पर फिर किया हमला
Shakeel Ahmed
शकील अहमद का राहुल गांधी पर विस्फोटक बयान, कहा- 'RSS के इशारे पर...'
AIMIM
महाराष्ट्र के बाद झारखंड पर ओवैसी की नजर: AIMIM का धमाका बढ़ाएगी महागठबंधन की टेंशन?
Gaya Airport
गया एयरपोर्ट पर कस्टम का एक्शन! 25 करोड़ की वीड्स के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार
Patna Metro
पटना मेट्रो के 3 कॉरिडोर का तेजी से चल रहा निर्माण कार्य, देखिए कब दौड़ेगी दूसरे रूट
Saharsa news
विकास का 'खटिया' मार्च: सड़क नहीं होने से अस्पताल के बजाय मौत से लड़ी गर्भवती
Bihar SSC
BSSC इंटर लेवल भर्ती 2026 के लिए आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ी