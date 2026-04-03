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Motihari Hooch Tragedy: 700 लीटर स्पिरिट जब्त नहीं होती तो हजारों लोगों की जान चली जाती, जांच रिपोर्ट में सामने आई ये बड़ी जानकारी

Motihari News: मोतिहारी में जहरीली शराब कांड की जांच कर रही SIT को बड़ी सफलता मिली है. बरामद की गई 700 लीटर स्पिरिट की केमिकल रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:32 PM IST

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700 लीटर स्पिरिट जब्त नहीं होती तो हजारों लोगों की जान चली जाती (Photo-AI)
700 लीटर स्पिरिट जब्त नहीं होती तो हजारों लोगों की जान चली जाती (Photo-AI)

Motihari Hooch Tragedy: सोचिए, अगर वह 700 लीटर स्पिरिट अपनी मंजिल तक पहुंच जाता, तो आज सैकड़ों घरों में मातम होता. जांच रिपोर्ट की स्याही अभी सूखी भी नहीं है. मगर, जो तथ्य सामने आए हैं वे डराने वाले हैं. रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इस स्पिरिट से बनी शराब पीने के चंद घंटों के भीतर ही इंसान के अंग काम करना बंद कर देते है. अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि हम किस जांच रिपोर्ट की बात कर रहे हैं. जिसने पूरे बिहार को दहला दिया है. चलिए इस ऑर्टिकल में सबकुछ जानते है. 

दरअसल, हम बात कर रहे हैं मोतिहारी जहरीली शराब मामले की, जिसमें अबतक 5 लोगों की मौत हो गई है. इस मामले में फॉरेंसिक लैब की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस की तरफ से बरामद की गई 700 लीटर स्पिरिट शुद्ध मेथेनॉल (Pure Methanol) थी. जो मनुष्य के लिए जहरीली होती है.

जांच में सामने आया है कि इसी खेप का कुछ हिस्सा मौत का तांडव मचाने वाले तुरकौलिया थाना क्षेत्र के परसौना और बालगंगा में सप्लाई हुई थी. एसआईटी (SIT) ने समय रहते हुए इस बड़ी खेप को बाजार में खपने से पहले ही पकड़ लिया, नहीं तो हजारों लोगों की जान चली जाती.

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बता दें कि मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से अबतक 5 लोगों की मौत हो गई है. जबकि, 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है. साथ ही कई अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. इस घटना के बाद प्रभावित गांवों में मातम पसरा है. इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. वहीं, लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने तुरकौलिया थाना प्रभारी (SHO) उमाशंकर मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही परसौना के चौकीदार भरत रॉय को भी निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया है.

इनपुट: पंकज कुमार 

यह भी पढ़ें: शराब कांड पर तेजस्वी और पप्पू समेत इन 5 नेताओं के बयानों से सुलग उठी बिहार की सियासत

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