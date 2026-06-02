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बाढ़ हो या सुखाड़... पूर्वी चंपारण प्रशासन हर स्थिति के लिए तैयार, जानिए प्रभारी सचिव की बैठक की बड़ी बातें

Motihari Latest News: मोतिहारी में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ को लेकर प्रभारी सचिव की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई. इस बैठक में अंतर-विभागीय समन्वय और 'जीरो कैजुअल्टी' पर जोर दिया गया.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Shailendra |Last Updated: Jun 02, 2026, 09:00 PM IST

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मोतिहारी: संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ को लेकर प्रभारी सचिव की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक
मोतिहारी: संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ को लेकर प्रभारी सचिव की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

Motihari News: संभावित बाढ़, सुखाड़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार सरकार पूरी तरह सतर्क मोड में आ गई है. इसी कड़ी में पूर्वी चम्पारण जिले के प्रभारी सचिव -सह- सचिव (दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग) शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में पिपराकोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

बैठक के दौरान प्रभारी सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने सभी विभागों को आपदा की किसी भी संभावित स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने और मोतिहारी के जनहित में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया. बैठक में सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र (DEOC) 24×7 कार्यरत है. जिले में वर्तमान में 20281 पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध हैं. साथ ही अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुजफ्फरपुर जिले से 5000 पॉलीथीन शीट्स की मांग की गई है. 

बाढ़ राहत शिविरों के संचालन के लिए 285 ऊंचे स्थलों का चयन किया जा चुका है. साथ ही 165 निजी नाव मालिकों के साथ एकरारनामा निष्पादित किया गया है. इसके अतिरिक्त 7 मोटरबोट,1 एसडीआरएफ टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है. वहीं, जिले के सभी तटबंधों का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन की ओर से कराया गया हैं. सांख्यिकी और जल संसाधन विभाग की तरफ से अवगत कराया गया कि जिले के सभी प्रखंडों में वर्षामापक और ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) यंत्र क्रियाशील हैं. गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, लालबकेया नदी के तटबंधों की मरम्मत और बाढ़ सुरक्षा कार्य मुख्य अभियंता के निर्देशन में कराया जा रहा है. 

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प्रभारी सचिव ने सभी सिंचाई प्रणालियों को पूर्णतः सक्रिय रखने और तटबंधों की सतत निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. सुखाड़ की संभावित स्थिति के मद्देनजर कृषि विभाग की तरफ से मानसून में विलंब या कम वर्षा की स्थिति में मक्का, मडुआ, अरहर और धान की विशेष किस्मों जैसी वैकल्पिक फसलों का प्रस्ताव तैयार कर कृषि निदेशालय को भेजा गया है. साथ ही अनावृष्टि की स्थिति में बिचड़ों की सुरक्षा के लिए नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. 

वहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संभावित महामारी की रोकथाम के लिए 364 प्रकार की दवाओं और आवश्यक चिकित्सा सामग्रियों का भंडारण किया गया है. सदर अस्पताल में सर्पदंश और कुत्ता काटने की दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं के लिए 45 राहत शिविर स्थल चिन्हि्त किए गए हैं और चलंत पशु चिकित्सा दल का गठन किया गया है. 

विद्युत विभाग को तेज हवा के दौरान ढीले तारों के कारण संभावित आगलगी की घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य जल्द करने और निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने का निर्देश दिया गया. वन विभाग को अभ्यारण्यों एवं उद्यानों में वन्यजीवों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने, जल संरक्षण के लिए गड्ढों का निर्माण करने और पिंजरों को शीतल बनाए रखने के निर्देश दिए गए. 

जिला अग्निशमन पदाधिकारी को आगलगी की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर नियमित अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित रेडियो और एफएम चैनलों के माध्यम से लू, बाढ़, सुखाड़, पराली दहन और आगलगी से बचाव संबंधी जनजागरूकता अभियान व्यापक स्तर पर संचालित करने का भी निर्देश दिया गया.

खास बात यह भी रही कि बैठक के अंत में प्रभारी सचिव ने यह भी हिदायत दिया कि सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने और आमजन की सुरक्षा एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण देने का निर्देश भी दिया गया हैं.

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