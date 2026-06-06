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Motihari News: मोतिहारी के तमाम विभागों के आलाधिकारियों के कार्यालय वाला समाहरणालय में आग लगने के स्थिति में सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है. फायर सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं है. आलम यह है कि पिछले दो वर्षों से फायर सेफ्टी ऑडिट तक नहीं हो सका है. ऐसे में समझा जा सकता है कि समाहरणालय आग से कितना सुरक्षित है? हालांकि, यह हालात सिर्फ समाहरणालय की नहीं है, यही हाल सर्किट हाउस का भी है, जहां बड़े-बड़े अधिकारी या मुख्यमंत्री का रुकना होता है. वहां भी हालात ऐसे ही है कि ना तो फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ है और ना ही फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगा हुआ है. कमोबेश जिला के ज्यादातर कार्यालय की यही हाल है.
दरअसल, मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद पूर्वी चंपारण जिले में भी अब संबंधित विभागों ने सतर्कता बढ़ा दी है. विशेषकर अग्निशमन विभाग पूरी व्यवस्था को खंगालने में जुटा है. सरकारी अस्पताल हो या निजी या होटल हों, सबकी खबर ली जा रही है. हालांकि, इन सबके बीच विभाग की पूर्व की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. खासकर एनओसी देने में पूर्व में बरती गई लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.
बता दें कि जिला मुख्यालय मोतिहारी समेत जिले के तमाम इलाकों में ऐसी-ऐसी गलियों में अस्पताल और होटलों का संचालन किया जा रहा है, जहां पीक आवर में पैदल पहुंचना भी मुश्किल होता है. हद यह कि सिविल सर्जन कार्यालय से महज कुछ कदमों की दूरी पर अस्पताल रोड से जुड़ी संकरी गलियों में गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं. जिनमें सामान्य से लेकर मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है.
सूत्रों की मानें तो इनमें से अधिकतर ने औपबंधिक नैदानिक निबंधन भी ले रखा है. निबंधन के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना एक अनिवार्य शर्त है. ऐसे में किन परिस्थितियों में इन संस्थानों को विभाग की ओर से एनओसी दिया गया. यह व्यवस्था पर सवाल है? इनमें से अधिकतर संस्थानों में इंट्री और निकासी के अलग रास्ते भी नहीं है.
फायर फाइटिंग की व्यवस्था का यह आलम है कि कई संस्थानों में आईसीयू जैसे बंद जगहों में आग बुझाने के लिए कार्बन डाई आक्साइड की जगह एबीसी पावडर रखा जाता है. जबकि, विशेषज्ञ बताते हैं कि बंद जगहों पर एबीसी पावडर कारगर नहीं होता है. अग्निशमन विभाग की डीएसपी तृप्ति सिंह ने बताया कि व्यवस्था को दुरूस्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है. मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार, कार्य किया जा रहा है. जो संस्थान तय मानकों का पालन नहीं करेंगे उनको सील करने के लिए मुख्यालय को अनुसंशा भेजी जाएगी. अब विभाग की ओर से अपने स्तर से भी फायर आडिट किया जाएगा. सभी सरकारी भवनों के आडिट के लिए भी पत्र भेजा जा रहा है.