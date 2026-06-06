फायर फाइटिंग की व्यवस्था का यह आलम है कि कई संस्थानों में आईसीयू जैसे बंद जगहों में आग बुझाने के लिए कार्बन डाई आक्साइड की जगह एबीसी पावडर रखा जाता है. जबकि, विशेषज्ञ बताते हैं कि बंद जगहों पर एबीसी पावडर कारगर नहीं होता है. अग्निशमन विभाग की डीएसपी तृप्ति सिंह ने बताया कि व्यवस्था को दुरूस्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है. मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार, कार्य किया जा रहा है. जो संस्थान तय मानकों का पालन नहीं करेंगे उनको सील करने के लिए मुख्यालय को अनुसंशा भेजी जाएगी. अब विभाग की ओर से अपने स्तर से भी फायर आडिट किया जाएगा. सभी सरकारी भवनों के आडिट के लिए भी पत्र भेजा जा रहा है.