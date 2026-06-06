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संकरी गलियों के अस्पतालों को कैसे मिली NOC? मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद जागी मोतिहारी पुलिस

Motihari Latest News: पूर्वी चंपारण जिले में भी अब संबंधित विभागों ने सतर्कता बढ़ा दी है. विशेषकर अग्निशमन विभाग पूरी व्यवस्था को खंगालने में जुटा है. सरकारी अस्पताल हो या निजी या होटल हों, सबकी खबर ली जा रही है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jun 06, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:31 PM IST
संकरी गलियों के अस्पतालों को कैसे मिली NOC? मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद जागी मोतिहारी पुलिस
Image Credit: मोतिहारी समाहरणालय (File Photo)

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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