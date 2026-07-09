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रक्सौल में बाल विवाह की आड़ में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा, राजस्थान के दूल्हे समेत 4 गिरफ्तार

Raxaul News: रक्सौल में बाल विवाह की आड़ में नाबालिग लड़कियों को प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर ने बचा लिया. साथ ही, संयुक्त कार्रवाई में राजस्थान के दूल्हे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 09, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:28 PM IST
रक्सौल में बाल विवाह की आड़ में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा, राजस्थान के दूल्हे समेत 4 गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) रक्सौल में बाल विवाह की आड़ में मानव तस्करी का बड़ा खुलासाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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