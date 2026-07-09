/रक्सौल में बाल विवाह की आड़ में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा, राजस्थान के दूल्हे समेत 4 गिरफ्तार

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पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में बाल विवाह की आड़ में नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करी का खुलासा प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर ने किया. 9 जुलाई, 2026 दिन गुरुवार को जुवेनाइल एंड सेंटर ने मानव तस्करी के प्रयास को नाकाम कर दिया. मिली सूचना के आधार पर रक्सौल में की गई संयुक्त छापेमारी के दौरान 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बचा लिया गया. साथ ही, राजस्थान के रहने वाले दूल्हे समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
दरअसल, सूत्रों से सूचना मिली कि राजस्थान के कुछ व्यक्ति रक्सौल की नाबालिग लड़कियों से चोरी-छिपे विवाह कर, शादी की आड़ में मानव तस्करी करने की योजना में हैं. सूचना के आधार पर प्रयास द्वारा संबंधित एजेंसियों को अवगत कराते हुए एक संयुक्त टीम गठित की गई, जिसमें रक्सौल के हरैया थाना के सर्किल ऑफिसर और प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर, मानव तस्करी रोधी इकाई, एसएसबी 47वीं वाहिनी, स्वच्छ रक्सौल संस्था और न्याय नेटवर्क परियोजना शामिल थीं.
छापेमारी के दौरान पाया गया कि शादी की पूरी तैयारी कर ली गई थी और मंडप भी तैयार था. नाबालिग लड़की पूजा कुमारी (बदला हुआ नाम), उम्र लगभग 14 वर्ष की काउंसलिंग की गई. काउंसलिंग के दौरान बच्ची ने बताया कि उसके परिवार की ओर से जबरन शादी कराई जा रही है. उसने यह भी बताया कि राजस्थान से कुछ लोग पिछले चार दिनों से रक्सौल स्थित प्राइवेट होटल में ठहरे हुए हैं, उसकी सौतेली मां को कुछ पैसे दिए गए हैं और लड़के द्वारा घर का सामान और गहने देने का प्रलोभन भी दिया गया है.
सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी, रक्सौल के निर्देश पर हरैया थाना, रक्सौल थाना, एसएसबी 47वीं वाहिनी और प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर, पूर्वी चंपारण की टीम प्राइवेट होटल पहुंची और रूम नंबर 209 से चार व्यक्तियों को हिरासत में लिया. पूछताछ और जन्म सत्यापन संबंधी दस्तावेजों की जांच में पता चला कि नाबालिग लड़की की उम्र 14 वर्ष है, जबकि विवाह करने वाला व्यक्ति 35 वर्ष का है. चारों व्यक्ति राजस्थान के रहने वाले हैं और आपस में मित्र हैं. जब विवाह करने वाले व्यक्ति से लड़की का नाम और उसके माता-पिता का नाम पूछा गया, तो वह जानकारी नहीं दे सका.
जांच में यह भी सामने आया कि इन चारों में से एक व्यक्ति के द्वारा यह विवाह कराया जा रहा था. उचित प्रक्रिया अपनाते हुए नाबालिग लड़की को संरक्षण में लिया गया. वहीं, इस संयुक्त कार्रवाई में राजस्थान निवासी दूल्हे समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद चारों व्यक्तियों को हरैया थाना लाया गया, जहां पंचायत मुखिया और सरपंच की उपस्थिति में नाबालिग लड़की के परिजनों से अंडरटेकिंग ली गई.
चारों व्यक्तियों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और मानव तस्करी/ट्रैफिकिंग के तहत हरैया थाना में कार्यरत सब इंस्पेक्टर मिंटू कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई. मौके पर हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान, सब इंस्पेक्टर मिंटू कुमार, सिपाही मिथुन कुमार मांझी, प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर, पूर्वी चंपारण की जिला परियोजना समन्वयक आरती कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ता राज गुप्ता, अभिषेक कुमार, किरण वर्मा, उमेश कुमार श्रीवास्तव, आशीष कुमार, मानव तस्करी रोधी इकाई, एसएसबी 47वीं वाहिनी रक्सौल के खेमराज और अरविंद द्विवेदी, न्याय नेटवर्क परियोजना से आरती कुमारी, स्वच्छ संस्था से रंजीत सिंह, साबरा खातून अन्य उपस्थित थे.
पूछताछ और उपलब्ध तथ्यों के निष्कर्ष के आधार पर यह प्रतीत होता है कि चोरी-छिपे विवाह कराना, विवाह में लड़के के पक्ष से किसी परिजन की अनुपस्थिति और पैसे और सामान का लालच देकर गरीब परिवार को फंसाना गंभीर संदेह पैदा करता है. इससे यह आशंका और प्रबल होती है कि शादी की आड़ में मानव तस्करी का प्रयास किया जा रहा था.