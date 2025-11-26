Advertisement
सिर्फ पत्नी से सवाल पूछने की मिली 4 महीने की सजा, वह प्रेमी संग दिल्ली में मिली, जांच में खुलासा

Bihar Crime Newsमोतिहारी के अरेराज थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहा एक निर्दोष युवक को दबाव में आकर हत्या और अपहरण के झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया. चार महीने बाद जब कथित मृतका दिल्ली में अपने प्रेमी के साथ जिंदा मिली, तो पुलिस की पूरी जांच पर सवाल खड़े हो गए.

Bihar Crime News: कानून कहता है कि भले ही सौ दोषी छूट जाएं, पर एक निर्दोष जेल न जाए. पर लगता है, मोतिहारी में इसके उल्टी राह पर पुलिस चल रही है. थाना पर थोड़ा सा हंगामा हुआ या फिर किसी ने दबाव बनाया, तो सच तक पहुंचने के बजाय कई बार निर्दोष को भी पुलिस जेल भेज देती है. लेकिन मोतिहारी के अरेराज थाना ने तो कमाल ही कर दिया. अरेराज थाना ने न सिर्फ एक निर्दोष युवक को जेल भेजा, बल्कि अपने अनुसंधान में निर्दोष को दोषी साबित कर कोर्ट में चार्जशीट भी दायर कर दी. अब जब सच सामने आया है तो पुलिस बगले झांकने लगी है. आखिर पुलिस बगले झांके भी क्यों न? उसने एक निर्दोष को जेल की सलाखों में भेज दिया है. मोतिहारी के अरेराज का रंजीत पिछले करीब चार माह से मोतिहारी जेल की कालकोठरी में बंद है. रंजीत की गलती बस इतनी थी कि उसने अपनी पत्नी को अनजान लोगों से फोन पर बातचीत करने से रोकने की जुर्रत की थी.

रंजीत ने अपनी पत्नी को 30 जुलाई की रात करीब दस बजे अनजान लोगों से फोन पर बात करने के बारे में सवाल किया तो पत्नी इतनी नाराज हुई कि उसी रात आधी रात ससुराल से भाग गई और बाहर से दरवाज़ा बंद कर फरार हो गई. बहू के भागने की सूचना रंजीत की मां ने रात करीब साढ़े बारह बजे उसके मायके में दे दी थी. लेकिन जैसा अक्सर होता है, लड़की भागते ही दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हो गया. एक तरफ रंजीत ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी को लेकर अरेराज थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो दूसरी तरफ लड़की के पिता ने रंजीत पर दहेज के लिए हत्या कर शव गायब कर देने का आवेदन दिया. आवेदन मिलने से पहले ही एक मृत महिला का फोटो लेकर लड़की वाले थाना पहुंचे और दावा करने लगे कि यह फोटो उनकी बेटी का है, जिसकी हत्या कर दी गई है. लोगों का हंगामा देखकर अरेराज पुलिस अपना कर्तव्य भूल गई और दबाव में निर्दोष को जेल भेज दिया, जो कानून का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि सत्य का भी कत्ल है.

ये भी पढ़ें: बेतिया पुलिस को खुली चुनौती! हाईटेक गश्ती के दावों के बीच 7 दुकानों में चोरी

रंजीत पिछले चार महीने से मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन आज इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब कथित मृतका को दिल्ली में उसके प्रेमी के साथ मोतिहारी पुलिस ने बरामद कर लिया. लड़की अपने प्रेमी के साथ नोएडा में रह रही थी, जबकि इधर उसके हत्या और अपहरण के झूठे आरोप में उसका पति जेल में बंद था. अब लोग अरेराज पुलिस से सवाल पूछने लगे हैं कि एक निर्दोष को कैसे दोषी करार देते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी गई. यानी एक पूरी तरह निर्दोष व्यक्ति को चार्जशीटेड अपराधी बना दिया गया.

लड़की के ससुराल से फरार होने के बाद भी उसके थंब इम्प्रेशन से पैसा निकाला जा रहा था. इसकी जानकारी पुलिस को नहीं हो सकी, लेकिन जेल में बंद रंजीत के पिता ने इस मामले को उजागर किया और लड़की के जिंदा होने का वीडियो भी पुलिस को दिया. तब जाकर अरेराज पुलिस की नींद खुली और लड़की को उसके प्रेमी के साथ नोएडा से बरामद किया गया. लड़की के साथ पकड़ा गया प्रेमी, लड़की के मायके वाले ही गांव का रहने वाला है. अगर रंजीत के पिता मेहनत और कोशिश कर लड़की के जिंदा होने और लोकेशन का पता न लगा पाते, तो शायद रंजीत जेल की कालकोठरी से कभी मुक्त नहीं हो पाता. क्योंकि अरेराज पुलिस ने रंजीत पर हत्या की नीयत से अपहरण की धारा 364 लगाकर चार्जशीट दाखिल कर दी थी और उसे अपराधी साबित करने की तैयारी पूरी कर चुकी थी.

इनपुट: पंकज कुमार

