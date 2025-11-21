Advertisement
चुनाव के बाद चंपारण में हत्या की पहली बड़ी वारदात, मुकेश सहनी की पार्टी के नेता को मार डाला

पूर्वी चंपारण के छौड़ादानो दरपा थाना क्षेत्र में वीआईपी पार्टी के रक्सौल संगठन जिला प्रभारी और प्रखंड अध्यक्ष कामेश्वर सहनी की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस पुराने आपराधिक मामलों, नक्सली कनेक्शन और राजनीतिक रंजिश समेत सभी एंगल से जांच कर रही है. परिजनों व पार्टी नेताओं ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 02:24 PM IST

Bihar Crime News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुक्रवार की सुबह एक दिलदहला देने वाली खबर सामने आई है. छौड़ादानो दरपा थाना क्षेत्र में वीआईपी पार्टी के रक्सौल संगठन जिला प्रभारी एवं छौड़ादानो प्रखंड अध्यक्ष कामेश्वर सहनी की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि कामेश्वर सहनी रोज की तरह शौच करने के बाद अपने घर के दरवाजे के पास हाथ साफ कर रहे थे. तभी बाइक सवार दो अपराधी मौके पर पहुंचे और बिना किसी बातचीत के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोली लगते ही कामेश्वर सहनी ने वहीं दम तोड़ दिया.

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों के अनुसार हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद तेजी से बाइक पर फरार हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक मृतक कामेश्वर सहनी पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और उनका पुराना नक्सल कनेक्शन भी रहा है. हालांकि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि हत्या व्यक्तिगत रंजिश, राजनीतिक विवाद या किसी पुराने आपराधिक तनाव का परिणाम है.

ये भी पढ़ें: जलती चिता से पुलिस ने उठाया लड़की का शव, प्यार करने पर पिता ने कर दी थी हत्या

कामेश्वर सहनी वीआईपी पार्टी के रक्सौल जिला संगठन प्रभारी भी रहे हैं और पार्टी में उनकी सक्रिय भूमिका थी. इस घटना के बाद उनके रिश्तेदार राजेश कुमार ने रोते हुए कहा कि मेरे मामा को घर के दरवाजे पर ही गोली मार दी गई. अपराधी अचानक आए और उन्हें बिना कुछ बोले फायरिंग शुरू कर दी.परिवार वाले और ग्रामीणों ने पुलिस से तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

वहीं वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक साहनी ने इसे बेहद दुखद घटना बताते हुए कहा कि पार्टी अपने नेता की मौत से स्तब्ध है. उन्होंने कहा कि यह हत्या राजनीतिक रंजिश है या किसी अन्य वजह से की गई है, इसका अभी स्पष्ट निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद है.

इनपुट: पंकज कुमार

