आखिरकार 100 लड़कियां कहां गायब हो गईं, कही लव ट्रैप के जाल में तो नहीं फंस गईं? मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला

India-Nepal Raxaul Border: भारत-नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर लव ट्रैप के जाल में फंसा कर मासूम लड़कियों को खाड़ी देशों में सौदा किया जाता है.  ये मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुंच चुका है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 03, 2025, 07:50 PM IST

आखिरकार 100 लड़कियां कहां गायब हो गईं, कही लव ट्रैप के जाल में तो नहीं फंस गईं? मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला (Photo Credit: Gemini AI)
India-Nepal Raxaul border: भारत-नेपाल सीमा का रक्सौल बॉर्डर इन दिनों अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करों के चंगुल में है. लव ट्रैप के जाल में फंसाकर यहां की मासूम लड़कियों को खाड़ी देशों में भेजकर सौदा किया जाता है. विगत 6 माह में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों से 100 से ज़्यादा लड़कियों के गायब होने का मामला अब मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है. मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं. 

उन्होंने बताया कि नेपाल, चीन, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देशों में करोड़ों में 'बेटियां' बेची जा रही हैं. मोतिहारी से सटे भारत-नेपाल बॉर्डर वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले तस्कर काफ़ी संख्या में सक्रिय हैं. उन्होंने बताया कि जुलाई महीने में रक्सौल से 10, रामगढ़वा से 3, आदापुर से 4 लड़कियां गायब हो चुकी हैं. वहीं, अगस्त महीने में रक्सौल अनुमंडल के भेलाही, कौड़ीहार सहित विभिन्न स्थानों से 18, सितम्बर में पूरे अनुमंडल के विभिन्न स्थानों से एक विवाहिता सहित 17, अक्टूबर में 15 और नवंबर में 15 सहित कुल 83 लड़कियां गायब हो चुकी हैं. 

उनका दावा है कि लड़कियों का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की तस्करी में किया जाता है. इसके अलावा, भारत के जम्मू-कश्मीर, पुड्डूचेरी, चीन, सऊदी अरब, दुबई समेत गल्फ कंट्री, अर्जेंटीना जैसे देशों में शादी कराकर बच्चा पैदा करने, 'जेनरेशन चेंज' कराने, बच्चे को दूध पिलाने तथा देह व्यापार जैसे कायों के लिए भी लड़कियों को फंसाकर विदेश भेजा जा रहा है. शादी और बॉडी पार्ट्स की खरीद-फरोख्त के लिए भी लड़कियों की बड़े पैमाने पर विदेशों में तस्करी किए जाने का खुलासा हुआ है. 

उनका कहना है कि बॉर्डर पर सक्रिय अपने देश के अलावा नेपाल, चीन, ब्राजील, सऊदी अरब आदि देशों के मानव तस्करों के सिंडिकेट इन लड़कियों को ऊंचे दाम पर बेचकर लाखों-करोड़ों का मुनाफा कमाते हैं. पिछले दिनों इनमें से महज एक दर्जन लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था, पर शेष अब भी लापता हैं. रेस्क्यू की गई लड़कियों में चार एक ही परिवार की थीं. लगातार ऐसी घटनाओं के घटने से बॉर्डर क्षेत्र के परिजनों के बीच डर और खौफ का माहौल कायम होता जा रहा है.

अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि यह मामला काफी संवेदनशील व मानवता को शर्मसार करने वाला है. साथ ही यह पुलिस की कार्यशैली और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है. उन्होंने आयोग से मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग भी की है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

India Nepal Raxaul borderHuman Rights Commission

