IPS हर किशोर राय... बिहार पुलिस का ऐसा चेहरा, जिनसे अपराधी ही नहीं पुलिसवाले भी कांपते हैं

एक ऐसा आईपीएस, जिनके नाम से अपराधी ही नहीं भ्रष्ट पुलिसवाले भी कांपते हैं. अगर इस एक वाक्य से आपके जेहन में चंपारण रेंज के डीआईजी हर किशोर राय की छवि उभरती है तो आप बिल्कुल सही हैं. हर किशोर राय कड़क ईमानदार पुलिस अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं. उनका आईपीएस बनना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. बड़े भाई ने 2010 में सिविल सर्विस में पताका लहराया तो हर किशोर राय भी 2011 में आईपीएस बन गए. एक ही घर में दो भाई: एक आईएएस और दूसरा आईपीएस और बाकी के दो भाई बड़े डॉक्टर बन गए. इन चारों भाइयों को उनकी मां ने उच्च शिक्षा दिलाकर इतना काबिल और होनहार बनाया.

डीआईजी हर किशोर राय के बारे में

चंपारण रेंज के डीआईजी हर किशोर राय मूल रूप बिहार के सिवान जिला के तितरा गांव के रहने वाले हैं. यह गांव देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीरादेई के पास पड़ता है. डीआईजी हर किशोर राय के पिता का नाम ललितेश्वर कुमार राय है और मां का नाम सुभद्रा राय. पिता पेशे से किसान और मां गृहिणी हैं. डीआईजी हर किशोर राय चार भाई हैं:

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1.डॉक्टर कौशल किशोर 2010 बैच के आईएएस हैं. वे अभी बिहार सरकार में कौशल विकास विभाग में सचिव पद पर कार्यरत हैं. चार भाइयों में डॉक्टर कौशल किशोर सबसे बड़े हैं. 2010 में पहले ही अटेम्प्ट में सिविल सर्विस की परीक्षा में 49वां रैंक हासिल किए थे.

2.डॉक्टर नंद किशोर राय पटना में चिकित्सक हैं.

3.डॉक्टर गिरिजा किशोर राय गुरुग्राम में चिकित्सक हैं.

इन चार भाइयों की सफलता की कहानी इनकी मां सुभद्रा राय ने लिखी. मां सुभद्रा देवी ने ही वाराणसी में चारों भाइयों का पालन-पोषण किया. उनकी प्रारंभिक शिक्षा निजी स्कूल में हुई और बाद की पढ़ाई सेंट्रल हिंदू स्कूल, वाराणसी में हुई थी. 2001 में हरकिशोर राय आईआईटी, कानपुर चले गए और स्नातक करने के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा में इंजीनियर रहे. पढ़ाई के दौरान हर किशोर राय ने एजुकेशन लोन भी लिया था और नौकरी करने के बाद दो साल तक लोन चुकाते रहे थे.

2007 में हर किशोर राय नौकरी छोड़कर दिल्ली चले गए और यूपीएससी की तैयारी में जुट गए थे. 2010 में बड़े भाई डॉक्टर कौशल किशोर ने पहले ही अटेम्प्ट में 49वां रैंक हासिल किया और बिहार कैडर के आईएएस बन गए थे तो अगले ही साल 2011 में हर किशोर राय भी सिविल परीक्षा में 113वां रैंक प्राप्त कर बिहार कैडर के आईपीएस बन गए थे. उन्होंने तीसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की थी.

तैनाती की बात करें तो हर किशोर राय 2014-2015 में डेढ़ साल तक ग्रामीण एसपी रहे. 2015_2016 में आठ महीने दरभंगा के सिटी एसपी रहे. 2016-2017 में 10 माह राज्यपाल रामनाथ कोविंद के एडीसी रहे. 2017-2020 की अवधि में सारण छपरा के एसपी रहे. 2020-2021 में 9 माह तक भोजपुर एसपी रहे. 2021-2023 के दौरान दो वर्षों तक सीतामढ़ी के एसपी रहे. 2024 में एक साल तक वैशाली एसपी रहे और

एक जनवरी, 2025 को हर किशोर राय चंपारण रेंज के डीआईजी बने.

डीआईजी हर किशोर राय की शादी सुप्रिया सिन्हा से हुई थी, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में शिक्षाधारी हैं. अभी वह गृहिणी हैं. दोनों के दो बच्चे हैं. डीआईजी हर किशोर राय का नाम कड़क और ईमानदार आईपीएस के तौर पर जाना जाता है. एसपी रहते हुए उन्होंने कई वारदातों का खुलासा किया था. अब अपराधियों के अलावा भ्रष्ट पुलिसकर्मी भी उनसे डरते हैं. अभी तक 20 थानाध्यक्षों सहित आईओ पर सीधी कार्रवाई कर चुके हैं. रक्सौल एसडीपीओ का निलंबन भी डीआईजी हर किशोर राय की रिपोर्ट पर हुआ है.

डीआईजी हर किशोर राय की खासियत

डीआईजी हर किशोर राय ने हर कार्यकाल में प्राथमिकी पंजीकरण शत प्रतिशत सुनिश्चित कराया. लंबित कांडों का उनके कार्यकाल में 30% प्रतिशत की कमी आई.

पेशेवर और उतरदायी पुलिसिंग पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं. प्रत्येक पीड़ित शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से मिलकर समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं.

जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना इनकी पहचान को चार चांद लगाता है.

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डीआईजी हर किशोर राय की कहानी एक सपने के सच होने जैसा है. हर किशोर राय तीसरे नम्बर के भाई हैं. वे बताते हैं कि शिक्षा व्यक्ति, समाज और देश का निर्माण करती है. व्यक्ति का हर सपना शिक्षा से हासिल किया जा सकता है बशर्ते सपना को हासिल करने के लिए व्यक्ति में जोश और जुनून होना चाहिए.