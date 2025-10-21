Bihar Chunav 2025: पूर्वी चंपारण में दिलचस्प मुकाबला, रक्सौल में JDU के बागी बढ़ा रहे टेंशन तो मोतिहारी में पति-पत्नी में टक्कर

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण की सभी सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. यहां कहीं पर जेडीयू के बागी नेता एनडीए की टेंशन बढ़ा रहे हैं तो कहीं पर पति-पत्नी के बीच में ही मुकाबला देखने को मिल रहा है. सबसे दिलचस्प मुकाबला रक्सौल विधानसभा का है. यहां प्रत्याशियों को देख कर लगता है जैसे चुनावी दंगल जेडीयू बनाम जेडीयू का होने वाला है. दरअसल, रक्सौल से NDA समर्थित बीजेपी के प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा पहले जेडीयू के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं. वे पुराने परिसीमन के समय घोड़ासहन से जेडीयू के प्रत्याशी भी रह चुके हैं. वहीं महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के उम्मीदवार श्याम बिहारी प्रसाद भी पहले नीतीश कुमार के सिपाही हुआ करते थे. जेडीयू से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अब कांग्रेस की टिकट पर मैदान में हैं. वहीं जनसुराज के प्रत्याशी कपिलदेव प्रसाद उर्फ भुवन पटेल भी जेडीयू के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव रह चुके हैं. जेडीयू में टिकट का जुगाड़ नही हुआ तो जनसुराज के प्रत्याशी बन गए.

इस तरह से तीनों बड़े दावेदार जेडीयू में रह चुके हैं. लिहाजा, लोगों के बीच जेडीयू बनाम जेडीयू की चर्चा होने लगी है. वहीं सुगौली विधानसभा में महागठबंधन के द्वारा प्रत्याशी का चयन चौंकाने वाला रहा. नामांकन के अंतिम दिन तक प्रत्याशी को लेकर उहापोह की स्थित रही. इसी बीच खबर आई की सुगौली में VIP पार्टी ने मनोज सहनी को उम्मीदवार बनाया है. खबर सुनते ही इंजी. शशिभूषण सिंह के समर्थकों में मायूसी छा गई. लेकिन रात होते होते एक तस्वीर वायरल होने लगी, जिसमें इंजी. शशिभूषण सिंह को तेजस्वी और मुकेश सहनी सिंबल देते दिख रहे हैं. अब एक क्षेत्र से महागठबंधन के दो उम्मीदवारों की घोषणा होने से समर्थकों में असमंजस की स्थित बन गई. फिर अहले सुबह मनोज सहनी ने अपना नामांकन प्रक्रिया रोक कर सिंबल वापस कर दिया.

इस तरह से सुगौली विधानसभा में महागठबंधन के तरफ से VIP पार्टी के सिंबल पर इंजी. शशिभूषन सिंह ने नामांकन कर दिया. उधर मोतिहारी विधानसभा में पति और पत्नी के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है. यहां सबसे पहले राजद के सिंबल पर देवा गुप्ता ने अपना नामांकन किया. फिर उनकी पत्नी एवं मोतिहारी की मेयर प्रीति गुप्ता ने निर्दलीय नामांकन कर दिया. अब दोनों चुनावी मैदान में आमने-सामने हैं. मधुबन विधानसभा में राजद उम्मीदवार के चयन में राजद की जमकर फजीहत हुई. जिस प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला, उसने राजद पर टिकट बेचने का आरोप लगा कर खूब हंगामा किया. बता दें कि पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा वार बात करें तो मधुबन में 11 ,गिविंन्दगंज में 09 , कल्याणपुर में 11, चिरैया में 17 ,मोतिहारी में 13 ,ढाका में 13, रक्सौल में 07 ,हरसिद्धि में 10, केसरिया में 13 ,सुगौली में 10, नरकटिया में 15 एवं पिपरा में 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है. अब देखना दिलचस्प होगा की नामंकन समीक्षा के बाद कौन कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए बच जाते हैं.

रिपोर्ट- धनंजय

