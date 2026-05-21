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केसरिया 'वाट बुद्ध मंदिर' में मंत्री श्रवण कुमार और सांसद सुनील कुमार, मुख्य बौद्ध भिक्षु डॉ. पी.सी. चंद्र ने कराई पूजा

मंत्री श्रवण कुमार और सांसद सुनील कुमार केसरिया 'वाट बुद्ध मंदिर' पहुंचे, जहां मुख्य बौद्ध भिक्षु डॉ. पी.सी. चंद्र ने पूजा-अर्चना कराई. इस दौरान विधायक समृद्ध वर्मा भी मौजूद रहे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 21, 2026, 09:36 AM IST

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केसरिया वाट बुद्ध मंदिर
केसरिया वाट बुद्ध मंदिर

पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित 'वाट बुद्ध मंदिर' में ग्रामीण विकास एवं सूचना व जनसंपर्क विभाग के मंत्री सह जेडीयू विधानमंडल दल के नेता श्रवण कुमार, वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार और सिकटा के विधायक समृद्ध वर्मा ने भगवान बुद्ध के दर्शन किए. इस अवसर पर मंदिर के मुख्य बौद्ध भिक्षु डॉ. पी.सी. चंद्र ने पारंपरिक बौद्ध मंत्रोच्चार के साथ सभी के लिए भगवान बुद्ध की विधिवत पूजा-अर्चना संपन्न कराई.

समस्त बिहार वासियों की सुख-शांति की कामना
पूजा के बाद मंत्री श्रवण कुमार ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक होकर समस्त बिहार वासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा, बोधगया, राजगीर समेत भगवान बुद्ध से जुड़े सभी पवित्र स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया है. उनके इन प्रयासों की बदौलत आज बिहार विश्व पटल पर अध्यात्म और पर्यटन के एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है.

यह भी पढ़ें: खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने विभागीय प्राथमिकताओं एवं प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की

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भगवान बुद्ध के संदेशों की प्रासंगिकता पर जोर 
वहीं, वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार ने भगवान बुद्ध के संदेशों की प्रासंगिकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के विचार सामाजिक सद्भाव, शिक्षा, पर्यटन और हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाले हैं. आज के समय में उनके शांति और करुणा के मार्ग पर चलना बेहद जरूरी है. सांसद सुनील कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा, 'केसरिया प्रखंड के विषधरी पंचायत के केसरिया में वट थाई केसरिया बुद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध का दर्शन प्राप्त किया. साथ में मंत्री सह जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार जी, विधायक समृद्ध वर्मा जी, डॉ.पी.सी. चंद्रा जी और राकेश सिंह जी, पी.एन. गुप्ता जी मौजूद रहे.'

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