गौरव ने बताया कि पहली शिकायत के कुछ समय बाद सुरक्षा खामी को फिक्स कर दिया गया था और केंद्रीय साइबर रिस्पॉन्स टीम की तरफ से उन्हें कंफर्मेशन मेल और एप्रिसिएशन के तौर पर 'हॉल ऑफ फेम' का नॉमिनेशन लेटर मिला था. लेकिन जब उन्होंने दोबारा रिसर्च की, तो पाया कि जिस ढंग से सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई थी. आज की तारीख में भी इस पोर्टल पर एक नई कमी बरकरार है, जिसे 'टाइम बाईपास वल्नरेबिलिटी' कहा जाता है. सरकार ने डीबीटी पोर्टल पर एक निश्चित समय की पाबंदी लगा रखी है कि रजिस्ट्रेशन पेज केवल सुबह से शाम तक ही खुलेगा. लेकिन इस तकनीकी बग के कारण कोई भी साइबर अपराधी उस समय की पाबंदी को बाईपास करके 24 घंटे इस पोर्टल को कभी भी एक्सेस कर सकता है. सुरक्षा कारणों से इसके पूरे तकनीकी विवरण को गुप्त रखा गया है और इसकी शिकायत भी केंद्रीय एजेंसी को भेज दी गई है.