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मोतिहारी के किशोर गौरव ने कृषि विभाग के पोर्टल में फिर ढूंढी बड़ी कमी, 'टाइम बाईपास बग' का किया खुलासा

मोतिहारी जिला अंतर्गत बलवा गांव के रहने वाले युवा एथिकल हैकर गौरव कुमार पाण्डेय को बिहार सरकार के कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल में 'ओटीपी बाईपास' जैसी बड़ी खामी खोजने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी सर्ट-इन (CERT-In) द्वारा 'हॉल ऑफ फेम' से सम्मानित किया गया है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Saurabh Jha
Published: Jun 21, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:36 PM IST
मोतिहारी के किशोर गौरव ने कृषि विभाग के पोर्टल में फिर ढूंढी बड़ी कमी, 'टाइम बाईपास बग' का किया खुलासा
Image Credit: मोतिहारी के किशोर गौरव ने कृषि विभाग के पोर्टल में फिर ढूंढी बड़ी कमी

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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