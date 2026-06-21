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बिहार सरकार के कृषि विभाग के डीबीटी (DBT) पोर्टल पर ओटीपी बाईपास की खामी को उजागर करने वाले मोतिहारी के गौरव कुमार पाण्डेय को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) के तहत 'हॉल ऑफ फेम' से नवाजा है. सबसे कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले बिहार के पहले किशोर गौरव कुमार पाण्डेय हैं. गौरव ने कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर मौजूद एक और बड़ी कमी को आज फिर से उजागर किया है. बिहार सरकार के कृषि विभाग के पोर्टल पर यह एक बहुत बड़ी तकनीकी कमी थी, जिसका फायदा उठाकर साइबर फ्रॉड किसानों के डेटा में सेंध लगा सकते थे. हालांकि, रिपोर्ट किए जाने के बाद बिहार सरकार ने इसमें कुछ सुधार किए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी इस ऑनलाइन पोर्टल पर कई खामियां मौजूद हैं.
मोतिहारी के एक छोटे से गांव बलवा के रहने वाले एथिकल हैकर गौरव कुमार पाण्डेय ने बताया कि वे किसी भी कमी को एक जिम्मेदार डिस्क्लोजर प्रोसेस के जरिए ही सामने लाते हैं. गौरव के अनुसार, इस वेबसाइट पर पूरे बिहार के किसानों का पैसा और उनकी बेहद संवेदनशील डिटेल्स जैसे बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियां मौजूद रहती हैं. ये जानकारियां इंटरनेट पर असुरक्षित तरीके से लीक पड़ी हुई थीं. हालांकि, एक सामान्य व्यक्ति इसे आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता था क्योंकि वहां ओटीपी का एक सुरक्षा चक्र था, लेकिन गौरव ने अपनी पढ़ाई और रिसर्च के दौरान इसमें एक बड़ी खामी ढूंढ निकाली. इसके बाद उन्होंने एक एथिकल वे में बिहार सरकार और केंद्रीय साइबर रिस्पॉन्स टीम को इसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजी, जिस पर बाद में कार्रवाई की गई.
गौरव ने बताया कि पहली शिकायत के कुछ समय बाद सुरक्षा खामी को फिक्स कर दिया गया था और केंद्रीय साइबर रिस्पॉन्स टीम की तरफ से उन्हें कंफर्मेशन मेल और एप्रिसिएशन के तौर पर 'हॉल ऑफ फेम' का नॉमिनेशन लेटर मिला था. लेकिन जब उन्होंने दोबारा रिसर्च की, तो पाया कि जिस ढंग से सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई थी. आज की तारीख में भी इस पोर्टल पर एक नई कमी बरकरार है, जिसे 'टाइम बाईपास वल्नरेबिलिटी' कहा जाता है. सरकार ने डीबीटी पोर्टल पर एक निश्चित समय की पाबंदी लगा रखी है कि रजिस्ट्रेशन पेज केवल सुबह से शाम तक ही खुलेगा. लेकिन इस तकनीकी बग के कारण कोई भी साइबर अपराधी उस समय की पाबंदी को बाईपास करके 24 घंटे इस पोर्टल को कभी भी एक्सेस कर सकता है. सुरक्षा कारणों से इसके पूरे तकनीकी विवरण को गुप्त रखा गया है और इसकी शिकायत भी केंद्रीय एजेंसी को भेज दी गई है.