/मोतिहारी में भू-माफिया की बड़ी साजिश नाकाम, चीनी मिल के बाद हवाई अड्डे की जमीन पर कब्जे की कोशिश, DM के निर्देश पर देर रात छापेमारी

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भू-माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब बेखौफ होकर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. माफिया मोतिहारी चीनी मिल की जमीन पर कब्जा करते-करते अब हवाई अड्डे की कीमती जमीन पर नजर टिका बैठे हैं. इसकी बनगी तब देखने को मिली जब रात के अंधेरे में सरकारी जमीन को हथियाने का खेल रचा जा रहा था. मगर, जिला प्रशासन की पैनी नजर और फौरन एक्शन ने माफियाओं के इस बड़े मंसूबे को पूरी तरह नाकाम कर दिया.
छापेमारी से जमीन माफियाओं में हड़कंप
मामला छतौनी थाना क्षेत्र का है, जहां शुक्रवार की देर रात कुछ लोगों की तरफ से हवाई अड्डा परिसर की जमीन पर अवैध रूप से मिट्टी भराई कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी. इस बात की भनक जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव को गुप्त सूचना के जरिए लग गई. डीएम ने बिना वक्त गंवाए सदर अंचलाधिकारी (CO) और छतौनी थाना पुलिस की संयुक्त टीम को फौरन मौके पर भेजा. डीएम के सख्त निर्देश पर हुई इस अचानक छापेमारी से इलाके के जमीन माफियाओं में हड़कंप मच गया है.
छतौनी थाना में 5 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज
छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से मिट्टी भराई में इस्तेमाल हो रहे एक हाइवा (डंपर), एक कार और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को जब्त कर लिया. साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भीतहा गांव निवासी संदीप कुमार के रूप में हुई है. पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि इस अवैध कब्जे के पूरे नेटवर्क और अन्य संलिप्त लोगों की जानकारी मिल सके. इस मामले में प्रशासन की ओर से सख्त रुख अपनाते हुए छतौनी थाना में पांच नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
डीएम का सख्त निर्देश, मामले की हो पूरी जांच
जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने संबंधित अंचलाधिकारी को मामले की विस्तृत जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. इस मामले में 5 लोग पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से जमीन माफियाओं में हड़कंप मच गया है. वहीं, स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई से ही अवैध कब्जों पर रोक लगाई जा सकती है.