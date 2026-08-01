/मोतिहारी में भू-माफिया की बड़ी साजिश नाकाम, चीनी मिल के बाद हवाई अड्डे की जमीन पर कब्जे की कोशिश, DM के निर्देश पर देर रात छापेमारी

छतौनी थाना में 5 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से मिट्टी भराई में इस्तेमाल हो रहे एक हाइवा (डंपर), एक कार और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को जब्त कर लिया. साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भीतहा गांव निवासी संदीप कुमार के रूप में हुई है. पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि इस अवैध कब्जे के पूरे नेटवर्क और अन्य संलिप्त लोगों की जानकारी मिल सके. इस मामले में प्रशासन की ओर से सख्त रुख अपनाते हुए छतौनी थाना में पांच नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.