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मोतिहारी में भू-माफिया की बड़ी साजिश नाकाम, चीनी मिल के बाद हवाई अड्डे की जमीन पर कब्जे की कोशिश, DM के निर्देश पर देर रात छापेमारी

Motihari News: मोतिहारी में हवाई अड्डे की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है. हालांकि, भू-माफिया के बढ़ते मनोबल के बीच प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे की कोशिश को विफल कर दिया. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Aug 01, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:03 PM IST
मोतिहारी में भू-माफिया की बड़ी साजिश नाकाम, चीनी मिल के बाद हवाई अड्डे की जमीन पर कब्जे की कोशिश, DM के निर्देश पर देर रात छापेमारी
Image Credit: (Photo-AI) मोतिहारी में भू-माफिया की बड़ी साजिश नाकाम

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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