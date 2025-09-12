Motihari News: अपराध से बनाए दौलत पर चला कानून का डंडा, कुख्यात कमरुद्दीन के घर SP की दबिश

Motihari News: लोग मेहनत की कमाई से अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं, पर जब कोई अपराधी अपराध से अर्जित पैसा से आशियाना बनाता है, तो सपनों का यही आशियाना उनके लिए जी का जंजाल बन जाता है. ऐसा ही कुछ मोतिहारी के कुख्यात कमरुद्दीन मियां उर्फ ढोलकवा के साथ भी हुआ है. मोतिहारी एसपी के नेतृत्व में आज दिनभर चले ऑपरेशन में कमरुद्दीन के पास से ना सिर्फ हथियारों का जखीरा बरमाद हुआ बल्कि कई लक्जरी गाड़ियों का काफिला भी जप्त हुआ है. आशियाना की कहानी की शुरुआत आज से लगभग पांच वर्ष पहले की है. जब मोतिहारी से फरारी के दौरान मुंबई में कुख्यात कमरुद्दीन ने आलीशान आशियाना बनाकर हरसिद्धि से कुछ लोगो को भोज पर बुलाया था, उस वक्त कमरुद्दीन ना सिर्फ मोतिहारी पुलिस का मोस्ट वांटेड था, बल्कि बीस वर्ष से मुम्बई में छुप कर रह रहा था.

मुंबई में कमरुद्दीन नाम बदलकर गाड़ी का कारोबार भी करता था. कमरुद्दीन उर्फ ढोलकवा के घर भोज में मोतिहारी के कुछ लोग भी शामिल हुए थे, जो भोज से लौटकर हरसिद्धि पुलिस के तत्कालीन थानाध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह को कमरुद्दीन के बाबत सटीक सूचना दी थी. जिसके बाद हरसिद्धि के तत्कालीन थानाध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह ने मुंबई जाकर पांच वर्ष पहले कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया था. कमरुद्दीन करीब सात माह मोतिहारी जेल में रहा. बताया जाता है कि जेल में रहने के दौरान कमरुद्दीन के खौफ से ज्यादातर मुकदमे में गवाहों ने अपना बदल दिया जिससे कमरुद्दीन कई मामले में बड़ी भी होता गया. जेल से बेल पर छूटने के बाद कमरुद्दीन ने हरसिद्धि में अपराध और जमीन कारोबार से अर्जित पैसा से फिर एक आलीशान आशियाना बनाया जो इलाके में चर्चा का विषय बन गया था.

गांव में महल की चर्चा के बीच कमरुद्दीन ने उप चुनाव में अपने दबदबा और दबंगई के बदौलत पत्नी को मुखिया बना दिया. पत्नी के मुखिया बन जाने के बाद कमरुद्दीन की महत्वकांक्षा परवान चढ़ने लगा था. कमरुद्दीन अब अपराध से ज्यादा भू माफिया के साथ और राजनीति में में कदम बढ़ाने लगा था. पर एक कहावत जो हमेशा से चरितार्थ होता आया है कि अपराध और अपराधी को अंततः कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है. दरअसल, मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात को कमरुद्दीन के गतिविधियों की जानकारी मिली थी.

एसपी ने कमरुद्दीन के पीछे अपनी टीम को लगाया तो चंद घंटों में पुलिस के पास कमरुद्दीन पर करीब दो दर्जन कांड दर्ज होने के साथ ही हथियारों के जखीरा की सटीक जानकारी प्राप्त हो गई, जिसके बाद आज दोपहर में एसपी ने खुद कमान संभाला और दल बल के साथ कमरुद्दीन के घर पर दबिश दिया. कमरुद्दीन के घर से कारबाईन फिर खेत खलिहानों से एक के बाद एक हथियार बरमाद होता चला गया. कमरुद्दीन के कोठी से कई लक्जरी वाहनों को भी पुलिस ने जप्त किया है.एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि अवैध कमाई से अर्जित कुख्यात कमरुद्दीन के आवास को जप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है. इधर पुलिस सूत्रों ने बताया कि कमरुद्दीन के घर को जप्त कर उसमें स्कूल खोला जाएगा.

इनपुट- पंकज कुमार

