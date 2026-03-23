साहब! पहले ये तो तय कर लीजिए, अतिक्रमण हटेगा या बाजार सजेगा? मोतिहारी में प्रशासन का अजीबोगरीब फैसला

Motihari News: लगता है मोतिहारी में कुछ भी असंभव नहीं है. यहां पर लोग ऐसी ऐसी कार्रवाई से दो चार होते है, जो इलाके में चर्चा का विषय बन जाता है. ताजा मामला घोड़ासहन बाजार से जुड़ा हुआ है. घोड़ासहन बाजार लगने वाली जमीन को अपना बताकर मोतिहारी प्रशासन ने सैरात का डाक निकाल दिया है. जिला राजस्व प्रशासन की ओर से निकाले गए डाक में रविवार ही अपर समाहर्ता के कार्यालय में डाक होने का जिक्र किया गया है. अब हम इस डाक से जुड़ी दिलचस्प जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं.

दरअसल, जिस जमीन पर घोड़ासहन बाजार लगता है उस जमीन को रेलवे की जमीन बताकर रेलवे ने मोतिहारी के डीएम को पत्र लिखा था. रेलवे के सहायक मंडल इंजीनियर ने दिनांक 8-8-2025 को मोतिहारी डीएम को पत्र लिखा है, जिसके आलोक में मोतिहारी के अपर समाहर्ता ने पत्रांक--5433 दिनांक 19-11-25 को उक्त जमीन पर से अतिक्रमण यानी बाजार हटाने के लिए ढाका के एसडीएम को आदेश दिया.

इस आदेश के आलोक में ढाका के एसडीएम ने पत्रांक 857 दिनांक 5-12-2025 को घोड़ासहन के सीओ को आदेश देते हुए कहा कि घोड़ासहन रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ 50-60 अवैध झोपड़ीनुमा दुकान लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है.

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एसडीएम ने सीओ को यह भी आदेश दिया है कि अतिक्रमण पाए जाने की स्थिति में अतिक्रमण को नियमानुसार हटाते हुए कार्रवाई से एसडीएम को अवगत कराए. मतलब एक तरफ अपर समाहर्ता से लेकर एसडीएम के आदेश अतिक्रमण हटाने की है. दूसरी तरफ उक्त जमीन पर ही सैरात का डाक भी निकाल दिया गया है.

मोतिहारी के अपर समाहर्ता मुकेश सिन्हा ने बताया कि घोड़ासहन बाजार (सैरात) बहुत दिनों से लग रहा है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त जमीन रेलवे की है है. अब यह जमीन रेलवे की है या जिला प्रशासन की, यह तब स्पष्ट हो सकेगा जब अतिक्रमण हटाने सीओ जाएंगे पर क्या यह उचित नहीं होता कि डाक निकालने से पहले यह स्पष्ट हो जाता कि रेलवे का दावा सही है या गलत?

रिपोर्ट: पंकज कुमार

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