मोतिहारी में मिड-डे मील के अंडे में निकला जिंदा कीड़ा, BDO की जांच में पुष्टि होने के बाद DPO ने मांगा स्पष्टीकरण

मोतिहारी के अरेराज से एक शर्मनाक और गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिए जाने वाले मिड-डे मील (MDM) में बड़ी लापरवाही बरती गई है. सरकारी स्कूल के नौनिहालों को परोसे गए भोजन में कीड़ा मिलने के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. इस घटना ने एक बार फिर उन निजी संस्थाओं (NGO) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन्हें बच्चों को पौष्टिक भोजन खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

यह मामला मोतिहारी के अरेराज नगर पंचायत के जनेरवा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है. स्कूल में बच्चों को दोपहर के भोजन में अंडा परोसा गया था. जैसे ही बच्चों ने खाना शुरू किया, एक अंडे के अंदर से जीवित कीड़ा निकला. यह देखते ही बच्चों में चीख-पुकार मच गई और उन्होंने दूषित भोजन करने से साफ इनकार कर दिया. खबर फैलते ही स्कूल में अभिभावकों की भारी भीड़ जमा हो गई और उन्होंने जमकर हंगामा किया. अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

घटना की जानकारी मिलते ही अरेराज की एसडीएम अंजलि शर्मा, बीडीओ आदित्य नारायण दीक्षित और अन्य अधिकारी तुरंत स्कूल पहुँचे. अधिकारियों ने अपनी आँखों से दूषित अंडे को देखा. एसडीएम के निर्देश पर बीडीओ ने अंडे का सैंपल लिया और अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है कि परोसे गए अंडे के अंदर कीड़ा मौजूद था. बीडीओ ने अपनी रिपोर्ट में विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामजी प्रसाद और एमडीएम का संचालन करने वाली संस्था 'सुभारती जन कल्याण समिति' को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है.

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इस मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) प्रहलाद गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाते हुए एनजीओ संचालक से स्पष्टीकरण (शो-कॉज) मांगा है. अधिकारियों ने प्रधानाध्यापक और एनजीओ के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की है. दरअसल, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का समय बचाने के लिए भोजन की जिम्मेदारी एनजीओ को दी थी, लेकिन इस घटना के बाद जिले के दूसरे स्कूलों के बच्चों में भी दूषित भोजन को लेकर डर समा गया है.

इनपुट- पंकज कुमार