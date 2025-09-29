Advertisement
Motihari News: भाभी से प्रेम संबंध बना युवक की मौत की वजह, चचेरे भाई और उसके दोस्त ने मिलकर रची खौफनाक साजिश

पूर्वी चंपारण जिले के बेलवतिया गांव में प्रेम प्रसंग के कारण एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई. 20 वर्षीय टुनटुन कुमार की हत्या उसके चचेरे भाई देवानंद सहनी और उसके दोस्त गोबिंद सहनी ने की. टुनटुन का अपनी भाभी से प्रेम संबंध था, जिससे नाराज होकर देवानंद ने इस घटना को अंजाम दिया.

Sep 29, 2025

पूर्वी चंपारण में प्रेम प्रसंग बना खून-खराबे की वजह
पूर्वी चंपारण जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. सुगौली थाना क्षेत्र के बेलवतिया गांव में 20 वर्षीय टुनटुन कुमार की हत्या उसके चचेरे भाई ने की. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि टुनटुन का अपने ही चचेरे भाई देवानंद सहनी की पत्नी से प्रेम संबंध था. इसी बात से नाराज होकर देवानंद ने अपने दोस्त के साथ मिलकर टुनटुन की जान ले ली.

परिजनों के अनुसार, टुनटुन बीते गुरुवार की शाम अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकला था. लेकिन देर रात तक उसके लौटकर न आने पर परिवार चिंतित हो गया. अगले दो दिनों तक परिजन उसकी लगातार खोजबीन करते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसी बीच, गांव में अचानक सनसनी फैल गई जब कुछ महिलाओं ने खेत में घास काटते समय टुनटुन का शव देखा.

शनिवार को गांव की महिलाएं घास काटने के लिए गन्ने के खेत की ओर गईं. तभी उन्हें तेज बदबू आई. जब वे पास पहुंचीं तो देखा कि खेत में टुनटुन कुमार का शव पड़ा है. शव की हालत देखकर गांव में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

शुरुआती जांच में पुलिस को शक हुआ कि मामला किसी आपसी रंजिश या प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है. जांच गहराई में करने पर पुलिस को टुनटुन और उसकी भाभी के बीच संबंधों की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने उसके चचेरे भाई देवानंद सहनी को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान देवानंद टूट गया और उसने हत्या की बात कबूल कर ली.

अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) दिलीप कुमार ने बताया कि देवानंद ने स्वीकार किया कि उसे अपनी पत्नी और टुनटुन के संबंधों पर गहरा आक्रोश था. इसलिए उसने गोबिंद सहनी के साथ मिलकर टुनटुन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया और शव को खेत में फेंक दिया.

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों देवानंद सहनी और गोबिंद सहनी को गिरफ्तार कर लिया. उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही पुलिस ने कहा कि घटना प्रेम प्रसंग के कारण हुई है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं है.

घटना के बाद से पूरे बेलवतिया गांव में दहशत और सन्नाटा पसरा हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से एक प्रेम संबंध ने खून-खराबे का रूप ले लिया, वह पूरे समाज के लिए शर्मनाक है. लोग यह भी कह रहे हैं कि यह घटना युवाओं के लिए सबक है कि गलत रास्ते का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है.

एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए चार्जशीट जल्द दाखिल की जाएगी.

